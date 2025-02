Stando a quanto ha riferito Carlo Conti nelle ultime ore, Fedez riadatterà il testo di Bella Stronza a Sanremo 2025 e canterà una versione inedita del celebre brano di Marco Masini.

La scelta di Fedez

Nonostante il caos mediatico che l’ha travolto nell’ultima settimana, attualmente Fedez si sta concentrando a pieno sul Festival di Sanremo 2025. A distanza di alcuni anni dalla sua prima partecipazione alla kermesse, quest’anno il rapper tornerà sul palco dell’Ariston e nel corso della manifestazione presenterà la canzone Battito. Ma non solo. In occasione della quarta serata del Festival, quella delle cover e dei duetti, il cantante proporrà il celebre brano Bella Stronza di Marco Masini, esibendosi proprio insieme al cantautore. Naturalmente questa scelta fin dal primo momento ha fatto discutere il web e in molti si chiedono già cosa accadrà.

Nel mentre nelle ultime ore Fedez è arrivato a Sanremo per provare i pezzi insieme all’orchestra e di certo non mancheranno i colpi di scena. Nel frattempo Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della kermesse, a Cinque Minuti ha rivelato che il rapper riadatterà il testo di Bella Stronza, cantando una versione inedita del brano. In merito il presentatore ha dichiarato:

“Sarà una versione 2.0, una versione nuova di quel brano di Marco Masini, sarà adattata ai tempi. Resterà quel titolo”.

Pare dunque che Fedez si stia preparando a stupire il pubblico e di certo non mancheranno le emozioni. Nelle ultime ore intanto si è parlato anche di un possibile ritiro del rapper dal Festival di Sanremo. A seguito della bufera mediatica infatti è giunta voce che il cantante stesse pensando a un eventuale abbandono. Pare però che lo staff di Federico non abbia in alcun modo confermato le indiscrezioni. Il cantante infatti sembrerebbe essere concentrato a pieno sulla kermesse e in tanti attendono la sua prima esibizione.