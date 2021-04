1 Martina Miliddi vorrebbe Giulia vincitrice di Amici

Una delle ex concorrenti del talent di Maria De Filippi è tornata a parlare del suo percorso all’interno della scuola, di cosa l’ha portata a iscriversi alle selezioni, della sua storia con Aka7even e molto altro. Martina Miliddi, infatti, ha anche dichiarato la sua preferenza tra gli allievi di Amici. Ha, quindi, detto chi vorrebbe che vincesse la trasmissione: “Io tifo per tutti, ma se devo fare un nome spero vinca Giulia“.

Giulia ha solo 18 anni ma balla da quando era soltanto una bambina ed è molto apprezzata dai giudici e dal pubblico a casa. Ad ogni modo, nel corso dell’intervista con TV Sorrisi e Canzoni, Martina ha raccontato anche molte altre cose. Tra le tante, per esempio, cosa l’ha spinta a prendere parte ai casting del talent:

La mia insegnante e la sua famiglia mi hanno sempre detto: “Dovresti provarci”. Io ero timorosa, non mi sentivo pronta per un’avventura del genere, pensavo di non essere matura. Alla fine mi sono stancata di queste paure, volevo dare una svolta alla mia vita, ho preso coraggio e la scorsa estate ho mandato il video per partecipare.

Martina Miliddi, perciò, quasi non ci sperava di entrare nella scuola di Amici. Eppure ha avuto fortuna perché le sue capacità le ha notate Lorella Cuccarini. Su di lei, infatti, ha affermato:

Lorella è stata la persona che ha creduto in me dal primo istante e la ringrazierò sempre per questo, è stata amorevole come una mamma, una “mamma chioccia” come è stato detto. Mi ha incoraggiato dicendo di mettermi sempre in gioco, di lavorare e studiare.

Le parole di Martina Miliddi sulla sua esperienza ad Amici, tuttavia, non sono finite qui. Ha anche raccontato di tutti i commenti negativi presentati da Alessandra Celentano e come li ha affrontati. Senza dimenticare di citare la relazione con Aka7even. Per scoprire tutto questo continuate a leggere…