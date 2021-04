1 Giulia Stabile su Rai 1

Sono passati ormai diversi mesi da quando è iniziato Amici 20 e ormai il pubblico ha imparato a conoscere gli allievi di questa edizione. Quest’anno come sappiamo a partecipare al talent show di Maria De Filippi c’è anche Giulia Stabile, che fin dal primo momento ha conquistato il cuore non solo dei professori della scuola, ma anche del pubblico e del web. La ballerina infatti con la sua risata contagiosa, con la sua simpatia e con il suo enorme talento, in breve è diventata una delle alunne più amate di sempre. Attualmente l’allieva di Veronica Peparini continua il suo percorso al Serale, e sono in molti a vederla come ipotetica vincitrice del programma.

Nel corso dei mesi infatti il banco di Giulia non è mai stato messo in discussione, e anche insegnanti come Alessandra Celentano hanno sempre lodato la ballerina. Anche al Serale la Stabile ha convinto i giudici, che sono stati letteralmente rapiti dal suo talento naturale. Tuttavia, come alcuni sapranno, Amici non è stata la sola esperienza televisiva a cui la ballerina ha preso parte.

Alcuni anni fa infatti, nel lontano 2014, Giulia Stabile ha partecipato anche a Ti Lascio Una Canzone, il celebre talent per bambini condotto da Antonella Clerici. La protagonista di Amici 20 naturalmente però non ha preso parte al programma in qualità di concorrente. La Stabile faceva infatti parte del corpo di ballo della trasmissione, e proprio sul suo profilo Instagram ci sono numerose foto di quel periodo. Ecco uno degli scatti che vede una piccola Giulia all’interno degli studi di Ti Lascio Una Canzone:

Nel mentre in molti si chiedono se sarà davvero Giulia a vincere Amici 20, e senza dubbio la ballerina pare avere molte chance di classificarsi al primo posto. All’interno della scuola per di più la Stabile ha anche trovato l’amore, al fianco di Sangiovanni. Solo qualche giorno fa il rapper ha parlato della storia con Giulia, svelando il momento esatto in cui ha capito di essersi innamorato di lei. Rileggiamo le sue parole.