NEWS

Nicolò Figini | 5 Dicembre 2022

Fedez

Fedez senza tatuaggi

Siamo abituati da sempre a vedere Fedez con i vari tatuaggi che ha su corpo. Di recente ne sta anche completando uno nuovo e molto grande. Questo, infatti, gli prende tutta una gamba e la schiena. Ovviamente non si tratterà di un disegno in bianco e nero ma se lo sta anche facendo colorare esattamente nel modo in cui l’ha pensato. Più volte lo ha già mostrato in fase di lavorazione sui suoi spazi social. Ma anche il giorno in cui aveva proprio iniziato a farselo fare. Ma voi ve lo ricordate o lo avete mai visto senza neanche un tatuaggio?

Ebbene, da oggi potrete scoprire come sarebbe stato il rapper senza inchiostro sul suo corpo. In occasione dell’uscita del suo nuovo singolo (fatto ascoltare in anteprima pochi giorni fa), infatti, ha pubblicato una fotografia promozionale in cui non ha nemmeno un simbolo addosso. (QUI la foto). Ovviamente si parla di PhotoShop, ma non per questo non riuscirà a stupire tutti coloro che vedranno l’immagine. Voi cosa ne pensate? Secondo voi sta bene anche così o lo preferite come lo vediamo ogni giorno? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Nel frattempo andiamo a toccare un altro argomento affrontato nuovamente da J-Ax pochi giorni fa. Lui e Fedez ormai hanno fatto pace, ma in una recente intervista il primo ha rivelato un retroscena sulla famosa lite, avvenuta nel dietro le quinte di un evento musicale: “La mia versione è diversa dalla sua ovviamente. Io mi sento di essere stato corretto con lui. In più quello che ho detto a lui è questo: in quel momento mi è stato diagnosticato un esaurimento nervoso e anche a lui. Non eravamo in perfetta forma e quello ha contato molto“.

Continuate a seguirci, nel frattempo, per non perdervi molte altre news.