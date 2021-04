1 Ecco com’era Martina Miliddi

Indubbiamente una delle ballerine più contestate e discusse di Amici 20 è Martina Miliddi. Proprio l’alunna del talent show di Maria De Filippi come sappiamo, insieme a Rosa Di Grazia, è stata presa di mira fin da subito da Alessandra Celentano. Secondo il pensiero della maestra infatti le due allieve di Lorella Cuccarini, che invece ha sempre creduto in loro, non avrebbero alcuna possibilità di sfondare nel mondo della danza e per questo si è sempre opposta alla loro presenza all’interno del programma. Tuttavia sia Martina che Rosa sono arrivate al Serale, dividendo nel mentre anche il web intero.

Ma non solo. La Miliddi come è noto è stata anche al centro del gossip, per via della sua tormentata storia con Aka7even. I due infatti in pochi mesi hanno affrontato non pochi problemi, dati in particolare dalla gelosia del cantante e dai sentimenti contrastanti della ballerina, e non sono mancati diversi tira e molla. Adesso però l’allieva della Cuccarini in queste ore è finita nuovamente al centro dell’attenzione mediatica. Scopriamo perché e cosa è accaduto.

Inaspettatamente sul web è spuntata fuori una vecchia foto di Martina Miliddi. Nello scatto si vede la concorrente di Amici 20 con un altro taglio di capelli, molto più corto rispetto a quello attuale, al punto da apparire quasi irriconoscibile. Ecco la foto che ci mostra com’era Martina qualche anno fa:

Nel mentre il web si chiede cosa accadrà nel corso delle prossime puntate del Serale di Amici 20. Martina riuscirà ad arrivare in finale oppure dovrà lasciare il programma? Non resta che attendere per scoprirlo.