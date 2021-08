1 L’annuncio di Martina Sebastiani

Sono passati alcuni anni da quando Martina Sebastiani ha partecipato a Temptation Island con l’allora fidanzato Gianpaolo Quarta. Le cose tra i due all’interno del reality però non andarono come sperato, e dopo la fine del programma la coppia si separò definitivamente. Dopo una breve frequentazione con l’ex tentatore Andrea Dal Corso, attuale compagno di Teresa Langella, Martina da più di due anni ha ritrovato l’amore, stavolta al fianco di un ragazzo estraneo al mondo dello spettacolo. Solo lo scorso febbraio per di più con un post sui social la Sebastiani ha annunciato di essere incinta e di essere in attesa della sua prima figlia. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Il giorno del nostro anniversario in TRE! Non potevo desiderare di più dalla vita! Un uomo stupendo che amo alla follia, una casa tutta nostra e adesso TU! La prima grande emozione quando l’abbiamo scoperto, la seconda quando già dopo 2 mesi si muoveva così tanto durante l’ecografia che quasi sembrava che ballasse. Oggi, sappiamo che stai bene, cresci tanto, sei un po’ pazzerella/o, non stai un attimo ferma/o, ci regali ogni mese una gioia in più. Ti aspettiamo e non vediamo l’ora di viverti”.

Qualche ora fa così è arrivata la notizia che tutti stavamo aspettando. Martina Sebastiani ha infatti partorito e ha dato alla luce sua figlia, Vittoria. L’ex volto di Temptation Island diventa così mamma per la prima volta e in merito afferma:

“Ciao a tutti, sono Vittoria, ma potete chiamarmi Vichy. Peso 3,450kg per 51cm. Sono nata oggi, 5.08.2021, alle 10.00 am. Mamma e Papà già mi amano alla follia. LA NOSTRA VITA IN UNA FOTO”.

Non resta che fare tantissimi auguri a Martina Sebastiani e al suo compagno per la nascita della loro prima figlia. Nel mentre l’influencer, come qualcuno ricorderà, qualche mese fa è finita al centro della polemica proprio per il nome scelto per la sua bambina. Andiamo a rivedere perché e le sue parole.