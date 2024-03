Chi è Massimiliano Caiazzo? Età, fidanzata e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 2 Marzo 2024

Attore molto talentuoso, qui di seguito vi raccontiamo curiosità e news su Massimiliano Caiazzo, l’interprete di Carmine Di Salvo in Mare Fuori. Età, vita privata, fidanzata e Instagram dove seguirlo.

Chi è Massimiliano Caiazzo

Nome e Cognome: Massimiliano Caiazzo

Data di nascita: 28 agosto 1996

Luogo di nascita: Vico Equense (Napoli)

Età: 27 anni

Altezza: 1 metro e 82/85 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Vergine

Professione: attore

Fidanzata: Massimiliano è fidanzato con Elena D’Amario

Figli: Massimiliano non ha figli

Profilo Instagram: @massicaiazzo

Massimiliano Caiazzo età e altezza

Partiamo dalla biografia di Massimiliano Caiazzo e quindi scopriamo qual è l’età e dall’altezza. L’attore che interpreta Carmine Di Salvo in Mare Fuori è nato il 28 agosto 1996 a Vico Equense, sotto il segno zodiacale della Vergine. Ha 27 anni.

Per quanto riguarda il suo percorso artistico, invece sappiamo che è un attore e ha iniziato a studiare recitazione a 18 anni, come vedremo in seguito. Ha debuttato in TV nel 2018, anche il suo talento è esploso definitivamente in Mare Fuori.

Vita privata

Non si conosce tantissimo della vita privata di Massimiliano Caiazzo e dove vive oggi. Qualcuno si domanda chi sono i genitori dell’attore. Suo padre è un funzionario, mentre sua madre fa l’insegnante.

Entrambi sognavano un futuro differente quando lui si è iscritto per il corso di laurea in biotecnologie. Ma l’amore per la recitazione ha avuto la meglio. Non sappiamo invece se ha fratelli o sorelle.

Se ci soffermiamo invece sulla vita sentimentale di Massimiliano Caiazzo sappiamo invece che non è single. L’attore che interpreta Carmine Di Salvo in Mare Fuori ha una fidanzata. Ha una storia d’amore con Elena D’Amario, ex allieva e oggi professionista di Amici.

Dove seguire Massimiliano Caiazzo: Instagram e social

Apprezzate Massimiliano Caiazzo? Allora è la buona occasione per seguirlo sui social, in particolare su Instagram dov’è piuttosto attivo e pubblica diversi contenuti tra post e storie.

Su Instagram l’artista e attore di Mare Fuori ha pubblicato diverse foto e video, tra lavoro e vita privata e ha 1,5 milioni di follower. Pensate che ne aveva 300 mila prima del successo vero e proprio di Mare Fuori.

Carriera

Passiamo alla carriera. L’attore Massimiliano Caiazzo ha iniziato a studiare recitazione quando aveva 18 anni, presso la scuola di cinema Méliès di Castellammare di Stabia. Poi ha continuato a Roma.

Prima di lavorare nel cinema e nella TV, nel 2012 Massimiliano ha cominciato con dei cortometraggi Sorrentum di Egidio Ferrara e Il simposio di Platone di Stefano Moffa. Il debutto in TV risale al 2016 quando ha recitato nella serie Furore. Due anni più tardi è stato selezionato al Festival del Cinema di Roma come uno dei giovani talenti da Officine Lab.

Dal 2020 la svolta grazie al personaggio di Mare Fuori, Carmine di Salvo. La serie è prodotta da Rai Fiction. Questo gli ha permesso dunque di farsi conoscere meglio e peraltro vincere anche degli importanti riconoscimenti, come premio Kinéo Giovani Rivelazioni alla 77ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Oppure il Giffoni Explosive Talent Award al Giffoni Film Festival. Poi non mancano tanti altri importanti progetti lavorativi, come vedremo in seguito.

Nel 2023 per esempio Massimiliamo Caiazzo ha vinto il Ciak d’oro per il miglior protagonista pubblico under 30 per Mare Fuori. E sia nel 2023 che nel 2024 ha partecipato come ospite a Sanremo insieme al cast della serie TV.

Film e serie TV

Qui di seguito riassunti i film e le serie TV con Massimiliano Caiazzo. Partiamo dalle pellicole: School of Mafia (2021) e Piano piano (2022).

Successivamente ha preso parte anche a serie TV, miniserie e film come: Furore – Capitolo secondo (2016); Love Dilemma (2018); Desesperados (2019); Mare Fuori (2020-2024); Filumena Marturano (2022) e Uonderbois (2024).

In carriera Massimiliano Caiazzo ha lavorato anche ad alcuni cortometraggi: Sorrentum (2012); Il simposio di Platone (2012), Lui (2021) e Unfitting (2023)

Furore

Nel 2016 abbiamo visto Massimiliano Caiazzo in Furore – capitolo secondo.

Massimiliano Caiazzo è Carmine Di Salvo in Mare Fuori

È arrivato al grande pubblico grazie al ruolo di Carmine Di Salvo nella serie TV, Mare Fuori. Massimiliano qui interpreta un adolescente che appartiene a una famiglia di camorristi, ma sogna un futuro diverso e spera di poter lavorare come parrucchiere.