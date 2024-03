Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono di nuovo una coppia: avvistati insieme al concerto di Mr Rain (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 2 Marzo 2024

Alessandro Basciano Sophie Codegoni

Ritorno di fiamma per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, i due erano insieme al concerto di Mr Rain in atteggiamenti intimi

Sarebbero tornati insieme Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Già avvistati insieme un po’ di tempo fa, i due sono stati visti al concerto di Mr Rain ed erano in atteggiamenti intimi, tipici di una coppia. Tra i due quindi sembra essere tornato il sereno come dimostrano i video girati dai presenti.

Sono tornati insieme Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Dei Basciagoni si è parlato a lungo e per un periodo le notizie riguardavano la loro separazione con accuse reciproche anche molto gravi. Sembrava che non ci fosse modo di recupare il rapporto, viste le parole dure che si erano detti reciprocamente. Ma poi, a inizio febbraio, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano furono avvistati insieme in un locale di Milano.

Più di recente la giovane influencer aveva detto che nella vita e in amore dopo le cattiveria e la rabbia arrivano i pensieri, si riflette su ciò che è accaduto e possono cambiare le cose. Insomma aveva fatto intuire che c’era stato un riavvicinamento con il padre di sua figlia. Ma non si parlava di ritorno do fiamma. Semplicemente sembrava un rapporto civile e un volersi bene per amore della piccola Celine.

Ma adesso questa pace fatta è passata allo step successivo, cioè il ritorno insieme di Sophie Codegoni e Alessandro Basciando che sarebbero nuovamente una coppia. A dimostrarlo sono alcuni video girati da dei fan durante il concerto di Mr Rain un paio di giorni fa. Sophie e Alessandro, infatti, erano insieme al concerto del noto artista reduce dal Festival di Sanremo. Ed erano abbracciati e in atteggiamenti intimi.

#basciagoni Buongiorno così 🫠❤️ E' come nelle favole ogni volta tornerò da te…

la vostra felicità è tutto ciò che conta noi felicissimi 🥹🥹 pic.twitter.com/JneCBUbuv3 — Mary 82 (@Mary8291819655) March 1, 2024

Come si vede dal video qui sopra, i due cantano e riprendono il concerto col cellulare. Lui abbraccia lei da dietro e in più occasioni le dà dei baci sulla guancia, ma probabilmente qualcuno anche sulle labbra. Insomma le immagini sono molto chiare e quindi possiamo dire che i Basciagoni stanno di nuovo insieme.