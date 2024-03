Massimiliano Esposito e la giornalista Barbara Carere presenti alla fiera BMT

NEWS

Redazione | 15 Marzo 2024



Lotus debutta alla Fiera BMT di Napoli con borse e accessori per il mondo travel Lotus.

La Fiera BMT

Brand distribuito in esclusiva da Fabbrica 5, annuncia con entusiasmo la partecipazione alla rinomata Fiera BMT di Napoli. L’evento, che si terrà dal 14 al 16 marzo, sarà l’occasione perfetta per conoscere tutte le linee dell’ormai affermato marchio di borse e accessori per il viaggio. Tutti prodotti pensati per soddisfare le richieste di tour operator e agenzie di viaggio.

Presso il nostro stand Lotus-Fabbrica 5, i visitatori potranno scoprire una vasta gamma di prodotti di alta qualità, realizzati con materiali pregiati e un design innovativo. Dalle borse da viaggio spaziose e funzionali agli accessori pratici e alla moda, Lotus offre soluzioni che uniscono stile, comfort e durata nel tempo.

Ciò che rende il nostro stand ancora più speciale è la presenza di ospiti illustri, pronti a condividere la loro passione per il viaggio.

Sarà presente il testimonial Massimiliano Esposito ex bomber del Napoli e la giornalista Barbara Carere, ufficio stampa dell’evento con la sua agenzia di comunicazione B&G Art Event Communication in collaborazione con la responsabile marketing Irene Ziggiotto. Nello stand tra comici, attori, cabarettisti e vecchie glorie del calcio, i visitatori avranno l’opportunità di incontrare e scambiare idee con personalità di spicco del panorama culturale e sportivo.

“La partecipazione alla Fiera BMT di Napoli rappresenta per noi un’importante opportunità per presentare il brand Lotus e le nostre creazioni ad un pubblico sempre più vasto e diversificato”, afferma Sara Savio, Product Manager di Lotus.

“Siamo entusiasti di poter condividere la nostra passione per il viaggio e la ricerca della qualità con tour operator e agenzie di viaggio interessati ad offrire ai propri clienti regali esclusivi e memorabili.”

Vi invitiamo a visitare il nostro stand 5050 all’interno del padiglione 5 presso la Fiera BMT di Napoli per scoprire la nostra collezione di borse e accessori per il viaggio.

Informazioni su Lotus

Lotus è un brand che produce borse e accessori per il viaggio, distribuito da Fabbrica 5, offre soluzioni di alta qualità che uniscono stile, funzionalità e durata nel tempo. Passione per il viaggio e ricerca della perfezione accompagnano il brand Lotus nel costante impegno per soddisfare le esigenze dei viaggiatori moderni con prodotti innovativi e affidabili. Per ulteriori informazioni, visitate il sito web www.lotusbag.it , la pagina Instagram @lotus_borse e la pagina Facebook Lotus – Borse Travel e Sport.