Anche stasera nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip 5 si parla della storia appena nata tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. In molti tuttavia non credono a questo rapporto e qualche ora fa anche Massimiliano Morra ha detto la sua in merito. L’attore a Live Non è la d’Urso ha ammesso di non credere nel feeling tra i due, ed ha insinuato che la Cannavò abbia messo in atto una strategia. Queste le sue dichiarazioni:

“Io mi accodo esattamente a Dayane. Lei è entrata nella casa parlando del suo fidanzato, innamoratissima. Poi guarda caso a dieci giorni, a quindici giorni dalla fine del Grande Fratello perde la testa per Andrea. A me, sinceramente, sa molto di strategia. Io non la vedo presa. Andrea è preso. Lei, siccome si sta rendendo conto che potrebbe rischiare di essere nominata, la storia con Andrea le è più confortevole”.