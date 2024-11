Manca poco alle fine di Bake Off Italia 12 e vi riveliamo le anticipazioni dell’undicesima puntata. Tutto girerà intorno ai trend social e quindi gli aspiranti pasticceri se la vedranno con ricette davvero particolari. Scopriamo tutti nel dettaglio.

Le anticipazioni dell’undicesima puntata di Bake Off Italia 12

Continua l’avventura dei concorrente di Bake Off Italia 12 e continuano le sfide a cui si devono sottoporre puntata dopo puntata. Gli aspiranti pasticceri sono rimasti in sette e solo uno vincerà il titolo di “pasticcere amatoriale”. Chi sarà? Intanto andiamo a vedere cosa accadrà nella prossima puntata.

Le anticipazioni dell’undicesima puntata di Bake Off Italia 12 rivelano che tutto girerà attorno ai trend social. Quindi le tre prove saranno proprio su queste mode che vengono dai social network. Nella prima prova, quella creativa, i concorrenti dovranno realizzare le torte dentro ai coni. Ognuno dovrà preparare tre torte nei coni, ognuna dedicata a uno dei giudici.

LEGGI ANCHE: Valerio Scanu rivela di essere stato querelato da Maria De Filippi

Nella seconda prova, quella tecnica, gli aspiranti pasticceri dovranno creare la crepes roll. Alfonso, avendo il grembiule blu, avrà 10 minuti in più. Ma potrà scegliere di spartire questi minuti in più con un altro concorrente e quindi solo 5 minuti in più. Lui sceglierà di tenere 10 minuti solo per sé. Dopo l’assaggio, questa sarà la classifica:

Liza Claudio Federica Alfonso Giulia Domenica Helen

Concludiamo le anticipazioni dell’undicesima puntata di Bake Off Italia 12 con la terza prova, quella a sorpresa, in cui i concorrenti dovranno preparare una torta a due piani e in particolare la cartoon cake. Dopo le tre prove la migliore della puntata sarà Liza che prenderà il grembiule blu. Poi si salveranno Claudio, Giulia e Federica. Tra Alfonso, Domenica ed Helen l’eliminata sarà Helen.

Quando va in onda l’undicesima puntata

Siamo davvero alle ultime battute per Bake Off Italia 12 e dopo avervi rivelato le anticipazioni dell’undicesima puntata, andiamo anche a vedere quando va in onda. L’appuntamento è per venerdì 15 novembre alle ore 21.30 su Real Time.

Le repliche possono essere viste sempre su Real Time oppure sul sito di Discovery Plus a partire dal giorno successivo alla messa in onda.

Per vedere invece in esclusiva la puntata successiva, ogni venerdì Discovery Plus mette a disposizione per gli abbonati un nuovo episodio.