I finalisti de L’Isola dei Famosi 2021

Lunedì 31 maggio 2021 ha avuto inizio un’altra puntata del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. In questo appuntamento abbiamo visto chi sono i finalisti de L’Isola dei Famosi 2021 oltre a Andrea Cerioli e Ignazio Moser. La serata si è aperta con il verdetto sull’eliminazione tra Matteo Diamante e Isolde Kostner. Purtroppo a uscire è stata proprio a quest’ultima. Tuttavia, però, Ilary le ha proposto una nuova occasione mandandola su Cayo Paloma insieme a Beatrice e Roberto. Lei ha scelto di rimanere e il televoto ha decretato l’uscita di Ciufoli.

Nel frattempo Awed, Matteo, Valentina e Miryea si sono sfidati in una prova di apnea per eleggere il terzo concorrente che avrebbe avuto accesso alla finale. A vincere, quindi, i telespettatori hanno visto Simone Paciello, lo youtuber partenopeo. Come prezzo da pagare, però, ha dovuto per forza mandare a rischio eliminazione uno dei suoi compagni, ovvero Miryea. Il tutto è continuato con un duello tra i due rimasti ancora in gara per la finalissima. La comica e il modello, quindi, hanno dovuto affrontarsi in un duello basato sull’equilibrio e la strategia. A vincere è stato Matteo Diamante.

I finalisti de L’Isola dei Famosi, perciò, a questo punto sono Awed, Andrea, Matteo e Ignazio. Le altre due si sono scontrate al televoto e a ottenere la preferenza del pubblico a casa è stata Valentina Persia, la quale ha potuto aggiudicarsi un posto nell’ultima puntata. Ne manca, di conseguenza, soltanto uno e a giocarsela sono stati i due su Cayo Paloma. La sesta e ultima finalista è stata Beatrice. Non ci resta, quindi, che attendere la puntata del 7 giugno 2021 sempre su Canale 5.

Per recuperare tutti gli appuntamenti e gli eventi più importanti vi basterà collegarvi alla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Continuate a seguirci per altre news.

