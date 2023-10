Spettacolo

Un commento social di Valentina Melis, ex di Massimiliano Varrese, fa discutere in queste ore. Ecco tutti i dettagli

Massimiliano Varrese e Valentina Melis non sono più una coppia da diverso tempo ormai. La settimana scorsa al GF l’ex dell’attore gli ha scritto una lettera e gli ha inviato un disegno da parte della loro bambina, Mia. Un momento molto toccante per il gieffino e per i telespettatori da casa.

Sui social ora sta circolando però una risposta che Valentina Melis avrebbe dato a proposito della fine della storia d’amore con Massimiliano Varrese. In risposta a un utente, infatti, l’attrice si sarebbe esposta con un commento che sta facendo discutere sulle piattaforme social. Ma che avrebbe detto nello specifico?

Una sua follower le ha scritto quanto segue: “Vorrei che ci spiegassi tu, da femminista, come hai fatto a frequentare Massimiliano Varrese“. A quel punto l’ex di Massimiliano ha dato una risposta che ha lasciato di stucco in tanti, che ora si domandano il perché di questa frase: “La risposta te la dà il fatto che ci siamo separati“.

Non sappiamo nel dettaglio cosa abbia voluto dire e, soprattutto, se questa frase magari è stata interpretata male. C’è da dire che Valentina Melis non ha aggiunto altro a proposito di questo commento su Massimiliano Varrese e sui suoi profili non ha chiarito la sua posizione.

Come dicevamo proprio nei giorni scorsi l’attore ha ricevuto una bellissima lettera dalla sua ex Valentina, dove ha speso davvero delle belle parole nei suoi confronti. Dichiarazioni che, come spiegato, hanno commosso molto Massimiliano Varrese. Il gieffino ci ha poi tenuto a dire: “Anche se non siamo più una coppia, abbiamo il grande privilegio di poterci chiamare ancora famiglia. Abbiamo avuto un grandissimo amore, Mia è una bambina voluta, desiderata, amata”.

Massimiliano Varrese sarà messo a conoscenza di questo messaggio di Valentina Melis? E, soprattutto, l’attrice deciderà di dire la sua e spiegare meglio il suo punto di vista?