Massimiliano ancora contro Beatrice durante la pubblicità: “Non merita neanche il saluto”

Debora Parigi | 21 Settembre 2023

Ormai è guerra aperta al GF tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi, in diretta lui ha detto che non le darà nemmeno il buongiorno

Rottura al GF tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi

L’inizio della puntata del 21 settembre del GF ha visto come argomento il litgio avvenuto ieri tra Beatrice Luzzi e gli altri inquilini. Lei infatti è risultata essere la più ipocrita della Casa secondo il parere dei concorrenti. Questa sera Beatrice ha commentato quanto accaduto e ha parlato anche di Massimiliano Varrese definendolo un bluff. Secondo lei finge di essere un buono e una persona zen.

Questa frase non è per niente piaciuta all’attore e infatti c’è stato uno scambio di battute mentre il reality si stava dedicando ad altro. Infatti Alfonso Signorini ha chiamato in confessionale Angelina, Heidi, Fiordaliso e Grecia per parlare di una cosa divertente. Ma nel frattempo in Casa alcuni si sono confrontati e Rebecca Staffelli si è accorta di tutto. Ha infatti riferito che Massimiliano e Beatrice hanno discusso e lui gli ha detto che non le avrebbe più dato il buongiorno.

Così il conduttore si è collegato con la Casa per capire se questa cosa era vera. E Massimiliano Varrese ha confermato. E ha detto: “Perché una persona che parla così alle spalle per me non merita neanche un buongiorno””.

Ovviamente anche il pubblico ha seguito bene, attraverso il sito del GF e Mediaset Extra cosa è accaduto in quei minuti. E alcuni video mostrano Varrese davvero molto arrabbiato con Beatrice Luzzi. In particolare hanno visto l’attore dire: “A due cose non c’è rimedio alla morte e alla stupidità. Qui si tratta della seconda, lei non si merita nemmeno il saluto”.

Massimiliano su Beatrice durante la pubblicità “ a due cose non c’è rimedio alla morte e alla stupidità qui si tratta della seconda , lei non si merita nemmeno il saluto “ mi sa che Beatrice ha fatto proprio bingo con le parole dette al finto santone #grandefratello #gf pic.twitter.com/LWv1JOvYNL — Soqquadro (@gicarestik2) September 21, 2023

Comunque a Beatrice pare non importare molto di questa faccenda. Anzi, c’è chi ha notato il sorriso beffardo dopo questo scontro.