Vincenzo Chianese | 6 Marzo 2024

Grande Fratello

In queste ore nella casa del Grande Fratello Massimiliano Varrese ha voluto inviare un messaggio a Monia La Ferrera, con la quale in passato ha avuto un relazione.

Le parole di Massimiliano Varrese

Ci stiamo avvicinando sempre di più alla finale del Grande Fratello e tra qualche settimana sapremo finalmente chi sarà a vincere il reality show. Nel mentre domani sera, nel corso della nuova diretta, ci sarà un’altra eliminazione e un nuovo concorrente dovrà abbandonare la casa una volta per tutte. A finire in nomination è stato anche Massimiliano Varrese, che di certo è uno dei protagonisti della trasmissione in onda su Canale 5. Mentre attendiamo il verdetto del televoto, in queste ore è accaduto qualcosa che ha attirato l’attenzione del web e che coinvolge il celebre attore. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Proprio Massimiliano Varrese, mentre si trovava seduto da solo a tavola, ha iniziato a parlare ad alta voce e ha menzionato Monia La Ferrera, per inviarle un messaggio. Come è noto in passato i due hanno avuto un’importante storia d’amore e proprio all’interno della casa hanno avuto modo di riavvicinarsi dopo un lungo periodo di lontananza. Varrese così, parlando di Monia, che è stata eliminata diverse settimane fa, ha affermato:

“Mi raccomando Monia, non farti condizionare dalle chiacchiere e dalle cattiverie. Usa la testa come fai sempre, perché forse di cattiverie ne leggerai tante su di me e su di te. Però io e te sappiamo”.

Massimiliano Varrese invia un messaggio a Monia La Ferrera pic.twitter.com/mZJc9oWROs — disagiotv (@disagio_tv) March 6, 2024

Sul web nel mentre in molti continuano a fare il tifo per Massimiliano Varrese e in questi giorni i fan si sono attivati per salvare l’attore dal televoto. Ma cosa accadrà domani sera nel corso della nuova puntata del Grande Fratello e chi dovrà lasciare definitivamente la casa a poche settimane dalla finale? Non resta che attendere per scoprirlo.