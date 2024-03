NEWS

Vincenzo Chianese | 6 Marzo 2024

Isola dei Famosi

Stando alle ultime voci di corridoio emerse, sembrerebbe che il vincitore di Masterchef 12 Edoardo Franco possa far parte del cast de L’Isola dei Famosi 2024.

Le voci di corridoio sul cast de L’Isola dei Famosi 2024

Tra poche settimane debutta su Canale 5 la nuova edizione de L’Isola di Famosi 2024, attesissima da tutto il pubblico. Come ben sappiamo, quest’anno alla conduzione del reality show ci sarà nientemeno che Vladimir Luxuria, che prende il posto di Ilary Blasi dopo essere stata opinionista per due anni di fila. Nel mentre in rete si sta anche discutendo del presunto inviato dall’Honduras, che potrebbe non essere Alvin. Stando a quanto si mormora infatti sembrerebbe che in lizza per questo ruolo ci sia Elenoire Casalegno, che stando alle indiscrezioni potrebbe spuntarla. Ma non è finita qui.

Non mancano infatti anche i gossip legati al cast della nuova edizione, che tuttavia al momento non è ancora stato confermato dagli autori. Solo la scorsa settimana FanPage ha dato per certo il nome di Marina Suma, che potrebbe dunque sbarcare sulle spiagge dell’Honduras. Ma non solo.

In questi minuti sempre il noto portale ha svelato il nome di un altro possibile naufrago de L’Isola dei Famosi 2024. Di chi parliamo? Del vincitore di Masterchef 12 Edoardo Franco. Stando a quanto si legge, lo chef avrebbe concluso le trattative con la produzione e dunque a breve inizierà il suo percorso. Sempre secondo FanPage, Edoardo all’Isola troverà anche un altro celebre volto del cooking show: Joe Bastianich, che dovrebbe a sua volta far parte del cast del reality show.

Pare dunque che tutto inizi a essere pronto per la nuova edizione del programma e senza dubbio tanta è l’attesa di scoprire cosa accadrà. Nel mentre facciamo un enorme in bocca al lupo a Vladimir Luxuria e a tutta la squadra dell’Isola.