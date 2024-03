Monia La Ferrera, spuntano dei like a dei post contro la ‘suocera’ dopo la lite tra Josh e Varrese (FOTO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 27 Marzo 2024

Grande Fratello

Monia La Ferrera, a poche ore di distanza dalla lite tra Josh Rossetti e Massimiliano Varrese, ha messo like a un post social contro la suocera Marcella Bonifacio.

Monia La Ferrera contro la suocera

Dopo la fine del Grande Fratello è scoppiata una lite fuori dallo studio tra Massimiliano Varrese e Josh Rossetti, il nuovo fidanzato di Monia La Ferrera. Dopo qualche ora il fratello di Greta ha pubblicato un video nel quale ha spiegato la sua versione dei fatti e poi ha chiesto scusa del suo comportamento. Anche la madre Marcella Bonifacio ha attaccato l’attore difendendo il figlio:

“Monia è stata presa prima che gli autori sapessero del collegamento con Massimiliano. E poi quando escono fuori lui le dice brava perché doveva mantenere il giochino dentro il GF? Monia si è rifiutata e ha detto che stava insieme a Josh.

[…] Forse è più uomo mio figlio che lui a fare tutte le faccine che ha fatto. Bisogna avere rispetto e bisogna darlo. Hai una bella moglie e una bella figlia, smettila di fare il ragazzino”.

Nonostante questo però sul profilo Twitter di Monia La Ferrera è apparso un “mi piace” a un post contro la suocera. Qui sotto possiamo vedere lo screenshot di quello che è un filmato in cui Marcella si scaglia contro Massimiliano tornando a difendere Josh. Nel commento dell’utente, però, si fa notare che fino a poco tempo fa la Bonifacio parlava con stima dell’attore.

Monia La Ferrera e il like contro Marcella Bonifacio

Monia La Ferrera non si è ancora espressa pubblicamente sul litigio fuori dallo studio del Grande Fratello. Molti fan i chiedono se questa sia una presa di posizione ufficiale per lasciare intendere di essere dalla parte dell’ex Massimiliano oppure no. Al momento non sappiamo che cosa sta succedendo e per scoprirlo dovremo attendere eventuali dichiarazioni ufficiali dell’ex gieffina.