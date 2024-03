Beatrice spiega perché ha scelto di non partecipare alla festa post GF

Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 28 Marzo 2024

Grande Fratello

Con un video pubblicato sui social, Beatrice Luzzi ha spiegato perché non ha partecipato alla festa post GF. Ecco le motivazioni, più che valide, che l’hanno portata a fare ritorno a casa.

Beatrice Luzzi, ecco perché non era alla festa

Si è creato una sorta di “caso” intorno all’assenza di Beatrice Luzzi alla festa del Grande Fratello. L’attrice, così come il collega Massimiliano Varrese (e molti altri), non sono stati presenti all’evento conclusivo del reality show dove tutti i partecipanti si radunano per festeggiare i mesi trascorsi insieme.

Beatrice, come detto, non ha avuto modo di prendere parte al party e da qui ne sono nate le teorie più disparate. In un precedente articolo vi avevamo spiegato che la gieffina è stata tra gli ospiti, così come i suoi ex coinquilini, della puntata speciale di Verissimo dedicata al Grande Fratello. Quindi, esattamente come gli altri, anche lei ha dovuto raggiungere Milano. Poi una serie di episodi l’hanno spinta a fare tardi e decidere di tornare a casa.

C’è da dire poi che anche lei non ha avuto modo di riposare a dovere dopo la finale, dunque ha accumulato parecchia stanchezza. Ma a spiegare tutto questo è stata Beatrice Luzzi stessa in un video pubblicato su Instagram nelle scorse ore.

Dopo aver informato i fan su tutte le peripezie del viaggio, l’attrice è arrivata a Roma a mezzanotte di martedì sera. Il giorno successivo Beatrice Luzzi sentiva il bisogno di accompagnare suo figlio a scuola, dopo tanti mesi di lontananza e prima delle vacanza pasquali:

“(…) Quindi che cosa ho fatto? Ho deciso di non andare alla festa del Grande Fratello, di tornare a casa e fare la mamma. Anche perché gli amichetti del Grande Fratello li ho visti fino a due giorni fa. Se poi la festa l’avessero fatta magari tra una settimana sarei andata volentierissimo a salutarli tutti e a ballare. Però mi è sembrato un po’ troppo. Tanto so che mi capite. Un abbraccio a tutti voi, a prestissimo”, ha concluso Beatrice Luzzi.

Ci sarà modo quindi per lei e gli altri concorrenti di ritrovarsi in altre occasioni, che certamente non mancheranno!