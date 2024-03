Beatrice Luzzi torna alla sua vita quotidiana dopo il GF e manda un messaggio ai fan (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 27 Marzo 2024

Grande Fratello

Alcune ore fa Beatrice Luzzi ha pubblicato un video sui social in cui si mostra mentre riprende a vivere la sua vita dopo il GF e ringrazia i fan del sostegno dimostratole.

Il ringraziamento di Beatrice Luzzi

Ormai il Grande Fratello si è concluso con la vittoria di Perla Vatiero seguita da Beatrice Luzzi e Rosy Chin. Ieri sera hanno festeggiato la fine del reality dando una grande festa alla quale hanno presenziato quasi tutti. Tuttavia adesso è il momento di tornare alla vita di tutti i giorni e stiamo cominciando a vedere i finalisti abituarsi di nuovo al mondo reale.

Per esempio, nelle ultime ore, Beatrice ha pubblicato un video sui social in cui ha voluto ringraziare tutti i fan del loro sostegno. Il filmato è stato registrato mentre era in treno, come possiamo vedere qui sotto, per andare a registrare la puntata di Verissimo che vedremo in onda su Canale 5 questo fine settimana:

“Ciao ragazzi, sono in treno perché sto andando a Milano a registrare Verissimo. Non ho dormito neanche un minuti, sono uno straccio. La mia vittoria siete voi, davvero. Mi avete così gratificata, sorpresa e sbalordita per il grande lavoro che avete fatto per sopportarmi e supportarmi. Ricambierò al più presto, ci vediamo”.

Nel frattempo, però, non mancano le indiscrezioni che stanno facendo continuare il Grande Fratello anche fuori dalla casa. Si vocifera, per esempio, che tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi ci siano stati dei baci in aeroporto a Linate. Oppure ancora, si parla di una presunta rissa tra due ex gieffini al party menzionato poc’anzi.

Ovviamente in nessuno dei due casi sappiamo se ci sia qualcosa di vero e per tale ragione dobbiamo prendere tutto con le pinze. Nel caso in cui i diretti interessati dovessero rilasciare delle dichiarazioni non esiteremo ad aggiornarvi appena possibile.