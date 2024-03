Spettacolo

Vincenzo Chianese | 5 Marzo 2024

Chiara Ferragni

Dopo la lunga intervista a Che Tempo Che Fa, Chiara Ferragni ha deciso di riaprire i commenti sulla sua pagina Instagram.

Il gesto di Chiara Ferragni

In questi mesi una delle protagoniste assolute del gossip e della cronaca è stata di certo Chiara Ferragni. Dopo lo scandalo del pandoro gate, l’imprenditrice digitale solo nelle ultime settimane è tornata al centro dell’attenzione per via della crisi con Fedez, sulla quale se ne dicono di ogni. Poche ore fa però a rompere il silenzio è stata la stessa Ferragni. Chiara infatti è arrivata nello studio di Che Tempo Che Fa come ospite e ha così rilasciato una lunga intervista a cuore aperto a Fabio Fazio.

Nel corso della chiacchierata, l’influencer ha per la prima volta confermato la crisi con Fedez, affermando: “Ci sentiamo perché siamo due persone adulte che si vogliono bene. Non è che tagliamo i ponti da un momento all’altro. È un momento di crisi, le abbiamo avute anche in passato. Questa è una crisi un po’ più forte ma vediamo, ora non so”. Ma non solo. In seguito la Ferragni ha anche dato la sua versione dei fatti sul pandoro gate, dichiarando: “La comunicazione poteva essere fatta meglio, altrimenti non staremo qui a parlarne. Se qualcuno l’ha capita così, c’è stato un errore”.

Adesso, a seguito della lunga intervista a Che Tempo Che Fa, è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Dopo più due mesi infatti Chiara Ferragni ha riaperto i commenti su Instagram. Adesso dunque gli utenti potranno riprendere a lasciare messaggi sotto i post social dell’influencer, che poco a poco sta riprendendo in mano le redini della sua vita.

I fan dei Ferragnez intanto sperano che a breve possa esserci una riconciliazione tra Chiara e Fedez, che di certo ancora oggi sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo.