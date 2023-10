NEWS

Vincenzo Chianese | 19 Ottobre 2023

Grande Fratello

Parla Massimiliano Varrese

In questi giorni si è molto discusso del ritiro di Heidi Baci dal Grande Fratello. In particolare a risentire più di tutti di quanto accaduto è stato Massimiliano Varrese, che come è noto aveva dato il via a una conoscenza con la modella. Tuttavia dopo l’incontro con suo padre, che ha fatto intendere di non essere felice di questo rapporto, Heidi ha deciso di chiudere con Massimiliano e dopo pochi minuti ha abbandonato definitivamente il gioco, lasciando l’attore disperato e col cuore a pezzi.

Stasera così la questione è stata naturalmente affrontata e si è parlato molto di quanto accaduto. A un tratto però Cesara Buonamici ha chiesto a Massimiliano Varrese cosa accadrà con Heidi Baci dopo il Grande Fratello e se la loro storia sia davvero finita. L’attore così, in piena sincerità, ha affermato:

“Non è un momento facile per me. Io non so adesso cosa sarà fuori da qua, sto riflettendo molto. Non posso fare altro che rispettare quello che Heidi mi ha detto nel confronto l’ultima volta. Una volta uscito da qua cercherò di riprendere contatto con me stesso e con quella che è la realtà fuori. A differenza delle parole che sono state dette dopo l’incontro col padre, qua il sentimento che stava nascendo l’hanno visto tutti. Era una cosa forte”.

Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà in futuro tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci.