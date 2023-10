Varrese in lacrime dopo l’abbandono di Heidi: “Eravamo innamorati”

NEWS

Andrea Sanna | 17 Ottobre 2023

Grande Fratello

Le lacrime di Varrese dopo l’abbandono di Heidi

Heidi Baci ha abbandonato la Casa del Grande Fratello nella notte. Il confronto con il padre in puntata e il dissenso per il suo avvicinamento a Massimiliano Varrese e i modi di fare di quest’ultimo, non sono piaciuti. Il papà l’ha invitata a uscita: “Tua madre non sta bene e non ti guarda più”, ha detto. Lei ha richiesto poi di poter avere un confronto con la famiglia nel segreto del confessionale e così è stato. Peccato però che da quel momento Heidi non l’abbiamo più rivista, perché ha deciso di tornare alla sua vita di tutti i giorni.

Letizia Petris è stata chiamata in confessionale e, su richiesta degli autori, ha dovuto dare la notizia ai suoi compagni. Uno dei primi concorrenti con cui ha parlato privatamente è Massimiliano Varrese. L’attore scosso per la puntata vissuta era in disparte in piscina: “Volevo solo dirti che Heidi è andata via. Non ha potuto salutare nessuno. Ha detto che manderà qualcosa più avanti. Preferisci che ti lascio da solo? Vuoi che ti mando qualcuno?”. Lui ha fatto un “no” con la testa e con lo sguardo basso e dispiaciuto è rimasto un po’ da solo.

A seguire a raggiungere Varrese in piscina ci ha pensato Ciro Petrone, che non si capacita di come possa essere arrivati a una decisione simile. Massimiliano è sbottato: “Ricattare una figlia di 26 anni così. Eravamo innamorati, non giriamoci intorno, l’hai visto. Una roba allucinante. Non avrei mai pensato di dire una roba così. Manco in una sceneggiatura. Io non so, come si fa? C’era qualcosa che mi puzzava. Io volevo capire la verità, ma non riuscivo. Io sono passato per oppressivo. Quanto soffriva qui dentro, poverina. Questa cosa mi fa ancora più incazzare….”.

Poco dopo Massimiliano Varrese ha cominciato a piangere….

Qui vediamo anche altre reazioni dei concorrenti oltre a quella di Massimiliano Varrese. Tutti gli inquilini sconvolti e Valentina Modini che si è lasciata andare alle lacrime, consolata da Letizia Petris che, esplicitamente a chiesto a lei e agli altri, di non farlo.

Heidi non ha retto ed è andata via.

Spiace ma io continuo a pensare che se fosse rimasta a distanza di sicurezza da quel tipo tutto questo non sarebbe mai successo#GrandeFratello pic.twitter.com/dKJqWVwWvH — (@barumiliano) October 17, 2023

Successivamente Letizia Petris, dopo aver parlato con Varrese, ha dato la notizia anche a Beatrice Luzzi, che si trovava in zona beauty. L’attrice di Vivere è rimasta impietrita e non è riuscita più a dire mezza parola.

La reazione di madre quando ha saputo he Heidi è andata via #GrandeFratello pic.twitter.com/pDOCGtIOCe — Fernweh (@Fernwmeh) October 17, 2023

L’uscita di scena di Heidi Baci ha quindi sconvolto e non poco i concorrenti della Casa del Grande Fratello. Da Massimiliano Varrese a Letizia Petris e Beatrice Luzzi. Tutti sono rimasti sconcertati dalla notizia. Vedremo se lei deciderà di inviare ai ragazzi un video messaggio più avanti, come promesso.