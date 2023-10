Massimiliano Varrese e la sua assurda teoria sulla lettera di Heidi (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 20 Ottobre 2023

Grande Fratello

La teoria di Massimiliano Varrese

Ieri sera, durante la diretta del Grande Fratello, un segmento del programma è stato dedicato all’uscita volontaria di Heidi Baci. I gieffini si sono detti molto dispiaciuti e poi il conduttore ha mostrato una lettera scritta dall’ex concorrente, all’interno della quale non fa riferimento a Massimiliano Varrese. Qui di seguito potete leggerne il contenuto.

“Ciao ragazzi. Dopo la mia uscita così improvvisa è doveroso darvi delle spiagazioni. Nell’ultimo periodo all’interno della Casa ho mostrato segni di titubanza. Ero scossa e dubbiosa e i miei genitori hanno vissuto con malessere alcune vicissitudini degli ultimi giorni, in particolar modo mia madre. Non posso entrare nel dettaglio e darvi altre informazioni in questo momento, la situazione è ancora delicata.

Posso solo dirvi che ho compreso il gesto di mio padre. Mi dispiace molto non essere riuscita a salutarvi, ma in quel momento uscire era l’unica cosa giusta da fare. Nella vita ci sono delle priorità e la mia famiglia aveva bisogno di me. Vi abbraccio, a presto! P.S. Vittorio e Letizia siete unici! Mi mancate!”.

Massimiliano Varrese, nella notte, ha formulato una ipotesi in merito. Come possiamo sentire nel video qui sotto, infatti, lui afferma di avere osservato anche la calligrafia e ha notato “da dislessico, una calligrafia tremolante che andava verso la sinistra piuttosto che in avanti“.

Cioè Massimiliano sta davvero insinuando che dalla calligrafia di Heidi nella lettera, è stato in grado di capire che la sua mano fosse tremolante e che è stata costretta a scrivere quelle cose?



Quest'uomo è pazzo, va rinchiuso #grandefratello #gfpic.twitter.com/H5JxCEd01z — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) October 20, 2023

Questo, secondo l’attore, è segno di una persona che si tira indietro: “Secondo me l’ha scritto in un momento concitato e non ce l’ha fatta a scriverla come avrebbe voluto. Però mi lascia l’amaro in bocca“. Voi che cosa ne pensate di tale ipotesi? Fatecelo sapere con un commento.

