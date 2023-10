Francesca Fagnani annuncia il colpaccio: Barbara d’Urso sarà ospite a Belve!

Scoop | Spettacolo

Andrea Sanna | 20 Ottobre 2023

Barbara d’Urso ospite da Francesca Fagnani

Questa mattina è andato in onda un nuovo appuntamento con Aspettando Viva Rai 2, che tornerà presto in TV a partire da novembre sotto alla guida di Fiorello. Ospite per una chiacchierata Francesca Fagnani. La conduttrice di Belve ha in serbo il colpaccio! Conversato con lo showman ha fatto sapere che presto in trasmissione arriverà Barbara d’Urso!

Ebbene non è ancora chiaro in quale puntata di Belve Barbara d’Urso avrà modo di raccontarsi ai microfoni di Francesca Fagnani.

Francesca Fagnani ha annunciato ad #AspettandoVivaRai2 che Barbara d’Urso sarà ospite a #Belve. Non si sa ancora quando.



Vuoterà il sacco prima di gennaio? pic.twitter.com/x0VSgoJUba — Andrea Conti ⚡️ (@IlContiAndrea) October 20, 2023

“Appena mette piede in Italia viene”, ha svelato Fagnani, ricordando che Barbara d’Urso è ancora all’estero per alcuni impegni top secret, come aveva fatto sapere fin dall’estate appena conclusa.

Dopo Londra, di recente, Barbara d’Urso si era mostrata a Parigi sui social. Presto però tornerà in Italia, dato che presto sarà impegnata con il suo spettacolo, Taxi a due piazze. A proposito di questo qualche giorno fa in un post su X ha scritto quanto segue:

“Il 3 novembre debutto a Torino ne approfitto per scusarmi coi direttori dei teatri, e col pubblico, che mi avrebbe voluto nelle loro città ma avevo un impegno televisivo che avrei dovuto e voluto rispettare e il calendario teatrale viene chiuso circa 1 anno prima”.

Barbara d’Urso non ha fatto nomi, ma in tanti l’hanno vista come una velata frecciatina alla sua vecchia azienda. C’è da precisare però che la conduttrice non ha fatto nomi.

Tornando a oggi e alla notizia data, non sappiamo a oggi quindi quando verrà registrata e andrà in onda l’intervista a Barbara d’Urso. Attualmente sappiamo che Belve si concluderà il prossimo 24 ottobre. Ma attenzione a un possibile prolungamento, dati gli ottimi riscontri da parte del pubblico. E l’arrivo della d’Urso sicuramente è tra i più attesi! Staremo a vedere.

