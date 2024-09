Massimo Bagnato debutta a Tale e Quale Show nel 2024 come concorrente e in molti lo ricorderanno per i suoi sketch in programmi come Zelig, Colorado o Bar Stella. Ma se non conoscete il comico, ecco tutto ciò che sappiamo su età, vita privata e profilo Instagram.

Massimo Bagnato età e biografia

Siete curiosi di scoprire chi è Massimo Bagnato e quanti anni ha? Il concorrente di Tale e Quale Show nasce a Roma l’11 giugno 1972 e di conseguenza ha 52 anni d’età. Oltre alla data di nascita sappiamo che ha un’altezza di 1 metro e 80 centimetri ma non conosciamo il suo peso.

Tenendo alla sua privacy non ha mai rilasciato molte informazioni sui suoi genitori, quindi non sappiamo i nomi del padre o della madre. Rimane sconosciuto anche il suo percorso di studi, ma la passione per la recitazione lo ha portato a lavorare oggi come comico.

Dove vive Massimo Bagnato oggi? Dovrebbe vivere a Roma. Andiamo avanti cercando di scavare nella sua vita privata.

Vita privata

Cosa sappiamo della vita privata di Massimo Bagnato? Purtroppo il comico sembra tenere molto alla sua privacy e di conseguenza non abbiamo idea se abbia una fidanzata o una moglie. Pe tale ragione non sappiamo se ha dei figli.

Se è fidanzato o sposato lo scopriremo solamente nel caso in cui sia lui a dirlo direttamente.

Dove seguire Massimo Bagnato: Instagram e social

Siete curiosi di scoprire dove poter seguire Massimo Bagnato, concorrente di Tale e Quale Show 2024? Il comico lo potrete trovare su Facebook e anche su Twitter. Qui troverete tante informazioni sui suoi spettacoli e tour nel 2024.

Ma il comico è disponibile anche su Instagram. Non sembra esserci traccia di lui su TikTok anche se sono molti i video che lo riguardano.

Carriera

La carriera di Massimo Bagnato inizia alla fine degli anni ’80 con diverse imitazioni: Gianni Morandi, Renato Zero e Al Bano. Nel 1998 lo troviamo come concorrente a Sarabanda, mentre il largo pubblico comincia a conoscerlo grazie alla partecipazione al Maurizio Costanzo Show e Libero.

A partire dal 2009 entra nel cast di Zelig Off, per poi passare l’anno seguente a Zelig con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Diventa ospite di diversi programmi, come per esempio The Call – Chi ha paura di Teo Mammucari, Fenomenal e Palco doppio palco.

Nel mentre continua ad apparire a Zelig, anche nelle puntate speciali in onda nel 2021/2022 e 2022/2023. Oltre alle vari apparizioni in radio porta in scena diversi spettacoli in giro per l’Italia, pur continuando la carriera sul piccolo schermo. Tra gli altri programmi anche Colorado e Bar Stella con Stefano De Martino.

Tra i personaggi più famosi interpretati da Massimo Bagnato possiamo menzionare anche il sommelier, l’esperto di vino. Nel 2024 entra nel cast di Tale e Quale Show in qualità di concorrente.

Sarabanda

Massimo Bagnato è stato concorrente della prima edizione di Sarabanda con Enrico Papi.

A quell’epoca aveva 25 anni ed era uno studente di Lettere amante di concerti di musica classica. Purtroppo è stato eliminato senza arrivare in finale.

Maurizio Costanzo Show

Nel cast del Maurizio Costanzo Show, per qualche tempo, abbiamo potuto vedere le imitazioni di Massimo Bagnato.

Sul sito WittyTV possiamo ancora trovare dei video risalenti al 2015.

Zelig e Zelig Off

Il successo per Massimo Bagnato arriva nel momento in cui prende parte a Zelig Off nel 2009.

L’anno seguente sale anche sul palco di Zelig, in prima serata e da quel momento fa avanti e indietro tra le due trasmissioni comiche.

Colorado

Nel 2019 invece entra nel cast di Colorado. Si tratta dell’edizione condotta da Paolo Ruffini, Belen Rodriguez, Gianluca Fubelli e i PanPers.

Bar Stella

Nel 2023 appare in un altro programma ancora, ovvero Bar Stella con la conduzione di Stefano De Martino.

Qui interpreta vari personaggi, come per esempio Edmondo l’uomo di mondo.

Massimo Bagnato a Tale e Quale 2024

Nell’estate del 2024 Massimo Bagnato viene annunciato come concorrente ufficiale di Tale e Quale Show, ma il debutto avviene il 20 settembre dello stesso anno.

Ricordiamo che il conduttore è ancora una volta Carlo Conti. Per quanto riguarda i giudici, invece, troviamo Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e la new entry Alessia Marcuzzi. Non mancherà anche un quarto giudice a rotazione.

I concorrenti di Tale e Quale Show

Chi sono i concorrenti di Tale e Quale Show nel 2024? Ecco la lista completa:

Amelia Villano, Carmen Di Pietro, Feysal Bonciani, Giulia Penna, Justine Mattera, Kelly Joyce, Massimo Bagnato, Roberto Ciufoli, Simone Annicchiarico, Thomas Bocchimpani e Verdiana Zangaro.

Andiamo ora a scoprire le imitazioni di cui si occuperà Massimo.

Il percorso di Massimo a Tale e Quale Show

Massimo Bagnato comincia il suo percorso a Tale e Quale Show il 20 settembre 2024 e piano piano vedremo come si piazzerà all’interno della classifica.

1° puntata: Massimo imita Fred Bongusto, arrivando terzo.

2° puntata: Lando Fiorini è la nuova imitazione. (IN AGGIORNAMENTO)