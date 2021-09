Le foto di Matilda De Angelis da bambina

Matilda De Angelis a Domenica In

È una delle attrici (ma anche cantante) più amate degli ultimi anni e, seppur giovanissima ha già conquistato tutti. Parliamo della talentuosissima Matilda De Angelis. Nata a Bologna l’11 settembre 1995, oggi festeggia il suo 26esimo compleanno.

Per farlo ha scelto di condividere sui social delle foto, davvero tenere, di quando era ancora una bambina, durante il periodo di carnevale. Ecco le sue parole: “+26 e giullare per sempre”, ha scritto con il suo solito spiccato senso dell’ironia.

Foto Instagram – Matilda De Angelis

Non la trovate dolcissima? Oltre ai tanti fan, che si sono uniti per festeggiare il suo compleanno, Matilda De Angelis ha ricevuto gli auguri di diversi volti noti del mondo della musica e del cinema. Tra i tanti leggiamo quelli della cantante Gaia: “Auguri cuoricino”, le ha scritto. Tra gli altri vediamo quelli dei colleghi Federico Cesari (attore di Skam Italia), oppure quelli di Greta Scarano. Un bel pensiero è giunto anche da parte di Sandra Milo: “E quante cose ne hai fatte in soli 26 anni, eh! Meravigliosi auguri a te”, a ricordare quanto, in poco tempo, sia riuscita a conquistare l’affetto del pubblico grazie al suo talento.

C’è da dire che Matilda De Angelis, che è stata anche co-conduttrice per una sera al Festival di Sanremo 2021, si è tolta davvero tante soddisfazioni e nel mese di luglio è stata premiata come miglior attrice. Questo il suo messaggio su Instagram: «Grazie Taormina Film Festival per avermi premiata come migliore attrice. Grazie ai direttori Federico Pontiggia e Francesco Alò e alla direttrice Alessandra De Luca per aver dato questa grande possibilità ad un film piccolo ed intimo come Atlas. Grazie ai giurati Susanna Nicchiarelli, Francesca Calvelli e Nicola Guaglianone, per avermi dato fiducia e a tutte le persone che lavorano a questo festival, davanti e dietro le quinte. Atlas è al cinema dall’8 Luglio. Se vi va di tornare in sala e farmi un grande regalo, andate a vederlo», ha scritto in quell’occasione.

Noi di Novella 2000 e Novella2000.it facciamo i nostri più cari auguri a Matilda!