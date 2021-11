1 L’elogio di Matilde Brandi a Dario di Amici 21

Uno dei programmi che è più commentato sui social è Amici 21, anche prima del serale. La scorsa edizione ha avuto un enorme successo e quest’anno Maria De Filippi sta cercando di replicare. Non sappiamo ancora se il pubblico si sia affezionato o meno agli allievi, ma sicuramente li commenta molto. E tra chi dà la propria opinione ci sono anche alcuni vip, come Matilde Brandi.

La ballerina, che in passato ha avuto a che fare con il talent della De Filippi, ha voluto commentare l’esibizoni di uno dei ragazzi attualmente all’interno della scuola. Stiamo parlando di Dario Schirone, allievo di Veronica Peparini.

Il giovane ballerino nella puntata di ieri, domenica 28 novembre, di Amici 21 si è esibito in studio con una coeografia di hip-hop, stile non suo e che non ha studiato tantissimo nella sua carriera. Quindi un po’ lontano dalle sue corde e comunque non semplice per lui.

La Brandi, sotto il video dell’esibizione pubblicato dal profilo Instagram thepepullers (dedicato alla coppia Peparini-Muller), ha fatto i complimenti a Dario. Niente di strano se non fosse che per fare questo ha praticamente detto che l’allievo è stato migliore del professionista. Queste le sue parole riportate con uno screen su Twitter: “Mamma mia sto ragazzo pazzesco. L’ha fatta meglio del maestro la coreografia”.

non Matilde Brandi che dice che Dario balla meglio di 4ndr3as Mull3r, lei è una del twitter deve venire qui a commentarci Amici. pic.twitter.com/A1BC5Kj1uX — auro| baci stellari (@darveyfeels_) November 29, 2021

La coreografia è stata dimostrata da Andreas Muller. Quindi per Matilde Brandi Dario è stato migliore di Andreas, professionista del programma e vincitore molti anni fa del talent (nonché compagno della Peparini). A questo punto in tanti sul web vorrebbero lei come coach di ballo in futuro o magari tra i giudici del serale di questa edizione.

Chissà se accadrà? Lei intanto, durante la scorsa edizione di Amici, aveva risposto su una sua eventuale partecipazione nel programma…