1 Nel serale di Amici Matilde Brandi sarà giudice?

Mancano davvero pochissimo giorni ormai per l’inizio della fase serale del talent di Maria De Filippi. Per il momento non abbiamo ancora molte informazioni per quanto riguarda la giuria. L’unica informazione nota, infatti, è quella della divisione in squadre: i professori di ballo e canto hanno dovuto dividersi in coppie per formarne tre. Ogni insegnante, quindi, porterà con sé i propri allievi. Nelle ultime, ore, ad ogni modo, si era fatto largo un rumor secondo il quale Matilde Brandi sarebbe diventata giudice di Amici.

La showgirl, infatti, aveva rivelato anche a Novella 2000 di aver un grande sogno. Stiamo parlando di poter prendere parte allo show di Canale 5, in quanto grandissima fan. Questa, quindi, la dichiarazione che aveva rilasciato in passato:

Sono già arrivate alcune interessanti proposte che sto valutando. Riguardano sia la TV sia il teatro. Spero, pandemia permettendo, che partiranno a breve. Il mio sogno nel cassetto? Poter prendere parte ad Amici di Maria De Filippi. Lo seguo dalla prima edizione. Sono una fan accanita, perché è l’unico programma che sa veramente valorizzare la danza in Italia.

Molti utenti di Twitter, perciò, hanno iniziato a pensare che lei potessi diventare una giudice del serale di Amici a causa di alcuni like messi sul social. I fan erano davvero molto felici di questa possibilità e fino a poche ore fa non avevamo nessuna certezza. Adesso, però, finalmente sappiamo la verità. Matilde Brandi, infatti, ha pubblicato un post in cui rivela se presenzierà al talent oppure no. Continuate a leggere per scoprirlo…