1 Matilde Brandi giudice ad Amici?

Mancano solo due giorni al debutto del serale di Amici 20. C’è grande attesa per scoprire come se la caveranno gli allievi della scuola più spiata d’Italia. Intanto in queste ultime ore alcuni like sospetti lasciati da Matilde Brandi sui Twitter lasciano pensare che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 possa presenziare con un ruolo speciale.

Tanti fan, infatti, invocano Matilde Brandi come giudice della trasmissione viste anche le sue grandi conoscenze per quel che riguarda la danza. C’è da dire che la showgirl in esclusiva a Novella 2000 ha confessato che il suo grande sogno è proprio quello di poter prendere parte al talent. Da sempre grande fan della trasmissione ha rivelato quanto segue:

“Sono già arrivate alcune interessanti proposte che sto valutando. Riguardano sia la TV sia il teatro. Spero, pandemia permettendo, che partiranno a breve. Il mio sogno nel cassetto? Poter prendere parte ad Amici di Maria De Filippi. Lo seguo dalla prima edizione. Sono una fan accanita, perché è l’unico programma che sa veramente valorizzare la danza in Italia”, ha raccontato.

Dunque i mi piace di queste ultime ore lasciati da Matilde Brandi ai fan su Twitter non fanno che incentivare ancor di più questa ipotesi. Che precisiamo al momento non è in alcun modo confermata.

A Matilde Brandi l’idea di far parte della commissione esterna di Amici di Maria De Filippi non dispiace affatto. Tra l’altro in passato (era il gennaio 2015), l’ex ballerina è stata professoressa per un giorno proprio nella Scuola e insieme alle alunne realizzò una coreografia sensuale. E chissà che ora Matilde non possa fare ritorno nel programma come giudice! Vedremo cosa succederà. A voi piacerebbe? Fatecelo sapere nei commenti!