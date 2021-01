1 Ospite a Verissimo, Matilde Brandi ha annunciato che lei e il suo compagno Marco Costantini si sono lasciati: ecco cosa è accaduto

Non è un bel momento per Matilde Brandi. Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 5, la ballerina è tornata alla sua vita di sempre, ma le cose per lei non sono state semplici. Inaspettatamente infatti l’ex gieffina, che sarà ospite della prossima puntata di Verissimo, in onda su Canale 5 sabato 16 gennaio, ha annunciato che lei e il suo compagno Marco Costantini si sono lascati! A prendere questa sofferta decisione è stato proprio il commercialista, col quale la Brandi aveva una storia da ben 17 anni e dal cui amore sono nate anche due figlie, Sofia e Aurora. Proprio nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, Matilde in lacrime ha annunciato la fine della sua storia, svelando quello che è accaduto dopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5:

“L’anello che aspettavo non è mai arrivato, Marco mi ha lasciata. Quando sono uscita dalla Casa ho trovato un uomo freddo. Ci sono rimasta male, non comprendevo cosa fosse accaduto, anche se avevamo già passato un agosto non bellissimo a causa di una crisi. Poi, ho capito che c’era qualcosa che non andava”.

Ma non è tutto. Ecco che altro aggiunge Matilde Brandi in merito alla fine della lunga storia d’amore con Marco Costantini:

“Quello che mi dispiace di più è che sono stata io stessa a chiedere tramite un messaggio se volesse stare ancora con me. Lui mi ha risposto di ‘no’. Non me l’ha detto in faccia. Mi sarebbe piaciuto un confronto e conoscere i motivi. Da quel momento in poi è sparito, non lo vedo da tre mesi”.

A quel punto Matilde Brandi ha detto la sua in merito all’arrivo di un’altra donna nella vita di Marco Costantini. Scopriamo le sue parole in merito.