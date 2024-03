Fedez, le prime dichiarazioni dopo l’intervista di Chiara (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 5 Marzo 2024

Fedez

I microfoni di Pomeriggio 5 hanno raggiunto nuovamente Fedez a Milano e gli hanno chiesto un commento dopo l’intervista della moglie Chiara Ferragni a Che tempo che fa. Il rapper è intervenuto un po’ stizzito rilasciando comunque una dichiarazione.

Domenica a Che tempo che fa sul Nove è stata ospite Chiara Ferragni che ha parlato un po’ della vicenda del pandoro e anche della sua situazione sentimentale con Fedez. L’influencer ha parlato di crisi importante, ma comunque sono persone che si vogliono bene e quindi spera che tutto venga superato. Tra l’altro si è anche commossa vedendo le immagini col marito e i figli.

Il giornalista di Pomeriggio 5, quindi, ha cercato di parlare con Fedez oggi e strappargli un commento dopo questa intervista. Lo ha beccato fuori dal palazzo in cui fa il suo podcast Muschio Selvaggio. Appena arrivato il rapper non ha molto parlato. Un po’ scocciato da questa presenza continua ha detto che era in ritardo per il lavoro.

Si è fermato qualche minuto una volta concluso il suo lavoro, ma si è mostrato abbastanza stufo da tutta la situazione. Ha fatto capire che se il giornalismo mettesse lo stesso interesse che ha verso la sua vicenda in cose più importanti, vivremmo tutti in un Paese decisamente migliore.

Fedez non sapeva bene cosa dire per rispondere alle domande del giornalista. Si è capito che non aveva molta voglia di rispondere a domande e parlare di questo argomento. Ha comunque mostrato la fede al dito, dato che gli è stato chiesto. Ma alla fine ha detto, un po’ stizzito: “Io pubblico quello che voglio e nascondo quello che voglio della mia vita. Se voglio decidere di avere privacy in questo momento io posso chiederlo anche se sono stato un pornografo della mia vita fino all’altro ieri”.

In pratica ha chiesto di smetterla di chiedergli insistentemente di parlare della sua vicenda con Chiara Ferragni. Lo farà lui quando, se e come lo vorrà.