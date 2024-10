Iniziano le covivenze di tutte le coppie nella quinta puntata di Matrimonio a prima vista 13 di cui andiamo a vedere tutte le anticipazioni. E iniziano anche i primi problemi in particolare per una coppia che sembra non fare il passo successivo.

Le anticipazioni della quinta puntata di Matrimonio a prima vista 13

Nella quarta puntata di Matrimonio a prima vista abbiamo visto l’inizio della convivenza di due coppie: Erik e Valentina, Pietro e Chiara. Per quanto riguarda invece Anthony e Asia c’è stato il loro viaggio di nozze. Ma cosa dicono le anticipazioni della quinta puntata di Matrimonio a prima vista 13? Andiamo a scoprirle.

Partiamo da Erik e Valentina che avranno una bella accelerata nel rapporto. Infatti prima andranno a casa della mamma di lei e parleranno un po’. Poi ci sarà il compleanno dei 30 di lei. In questa occasione lui le farà una serie di regali molto belli e soprattutto sentiti che la faranno commuovere. E questo porterà i due ad essere davvero molto uniti.

Continuiamo con Anthony e Asia che finiranno il loro viaggio di nozze e inizieranno la convivenza a casa di lui. In luna di miele i due alla fine riusciranno ad avere una grande intimità e si ritroveranno ad essere davvero complici. Anche la convivenza partirà nel migliore dei modi, i due infatti si renderanno conto di andare molto d’accordo e di vivere con grande divertimento la loro relazione. Interverrà uno degli esperti per prepararli a quando questo momento di grande euforia andrà per forza di cose a diminuire. In questo modo saranno pronti e non perderanno comunque l’entusiasmo della relazione.

LEGGI ANCHE: Elisabetta Gregoraci conferma la rottura con Giulio Fratini e parla di Briatore

Concludiamo le anticipazioni della quinta puntata di Matrimonio a prima vista 13 con Pietro e Chiara. Loro continueranno ad essere la coppia più indietro delle altre. Avranno modo di parlare molto, in particolare riguardo i loro difetti, ma l’atteggiamento “da maestrina” di Chiara non aiuterà il rapporto. Lui si sentirà sempre poco apprezzato da lei e anche il fatto che non ci sarà ancora un rapporto intimo, porterà lui a non essere convinto del futuro di questa relazione.

Quando va in onda la quinta puntata del programma

Viste le anticipazioni della quinta puntata di Matrimonio a prima vista 13, scopriamo anche quando va in onda in TV e in streaming e tutti i modi per vederla.

La puntata andrà in onda su Real Time alle ore 21.30 mercoledì 16 ottobre. E potrà essere rivista tramite le repliche sempre su Real Time oppure su Discovery Plus in modo gratuito dal giorno successivo la messa in onda in TV.

Per chi invece è curioso di scoprire in anteprima cosa accadrà, ogni mercoledì su Discovery Plus viene caricato un nuovo episodio (che andrà poi in onda la settimana successiva). Per vederlo occorre avere un abbonamento.