Una delle coppie di Matrimonio a prima vista 13 è formata da Erik e Valentina che sono stati scelti e uniti dagli esperti per dei motivi precisi.

Chi sono Erik e Valentina

Erik e Valentina sono una delle coppie di Matrimonio a prima vista 13 scelte dagli esperti e che andiamo a scoprire chi sono. Parliamo quindi di loro attraverso la loro biografia e poi capiamo perché partecipano al programma.

Erik Ilardo ha 32 anni ded è di Pescara. Impiegato dall’animo fantasioso e razionale, brillante e introspettivo, con tante passioni: ama leggere, fare i puzzle e guardare film o serie tv. Scrive inoltre storie e racconti, soprattutto per ragazzi, che lo aiutano ad elaborare gli avvenimenti della sua vita. I suoi genitori, con i quali ha un buon rapporto, hanno divorziato quando lui e sua sorella erano piccoli. Da loro ha ricevuto una casa che gli ha dato indipendenza, ristrutturandola completamente da solo. Costruire una famiglia è uno dei suoi più grandi sogni.

Valentina Pangallozzi ha 29 anni ed è di Roma. Sensibile, ironica e determinata, Valentina è un’appassionata di fotografia, ama fare trekking e climbing in mezzo alla natura. Le sue passioni la stanno aiutando a migliorare la sua vita, che attualmente trascorre nel paesino dove è cresciuta in una casa di famiglia, con cui ha un ottimo rapporto. I suoi genitori sono sposati da quarant’anni e considera sua sorella minore una migliore amica. Sogna un compagno per la vita e una famiglia.

Gli esperti li hanno messi insieme perché sono compatibili all’80%. Sono due ragazzi genuini e semplici. Però hanno una modalità diversa di gestire le loro aspettative: Erik tenta di prevedere il futuro, mentre Valentina affronta l’esperienza con una certa distanza emotiva. Però una complementaietà di stile di attaccamento, sono entrambi insicuri e la chiave per poter beneficiare di questa esperienza è l’apertura e la sincerità.

Erik e Valentina a Matrimonio a prima vista

Come detto ci sono Erik e Valentina che hanno deciso di partecipare. Erik ama scrivere racconti e per far funzionare questa storia dovrà essere attore, scrittore e regista. Valentina invece deve imparare ad entrare nell’esperienza, a vivere non solo in bianco e nero ma anche a colori.

Il percorso nel programma

Parte con molta emozione il percorso di Erik e Valentina a Matrimonio a prima vista 13 con un’affinità del’80%. Come andrà? Lo scopriamo attraverso le puntate.

