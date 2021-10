Matrimonio a prima vista 7 anticipazioni quinta puntata: Jessica fa venire i dubbi a Dalila su Manuel

1 Matrimonio a prima vista 7 quinta puntata

Siamo al giro di boa di Matrimonio a prima vista 7 arrivando alla sua quinta puntata e alle consuete anticipazioni. Nella quarta puntata le coppie sono tornate dai viaggi di nozze e per ognuna di loro è iniziata la convivenza. E proprio in questo caso le cose non sono andate nel migliore dei modi per tutti.

In questo quinto appuntamento arriverà per i protagonisti il momento di incontrarsi. Le donne da una parte e gli uomini dall’altra, sarà una parentesi di confronto. Ognuno, quindi, non solo avrà modo di capire a che punto sono le altre coppie, ma anche di prendere spunti di rilfessioni e consigli. Ma, come spesso accade, qualcuno prenderà anche qualcosa di negativo, arrivando ad avere qualche dubbio che prima non c’era.

A questo punto la puntata continuerà con le convivenze di ogni coppia e qui qualcosa cambierà. Infatti in una delle spose inizieranno a nascere dei dubbi sul marito. Una coppia, invece, si dividerà per qualche giorno visti gli ultimi litigi. E un’altra avrà modi decisamente differenti di vedere il futuro.

Vediamo nel dettaglio, coppia per coppia, cosa accadrà…