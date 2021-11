Matrimonio a prima vista 7 anticipazioni settima puntata: la reunion delle coppie tra litigi e lacrime

1 Anticipaaioni Matrimonio a prima vista 7 settima puntata

Siamo quasi alla fine di Matrimonio a prima vista 7, infatti questa settima puntata è l’ultima prima della scelta finale e ci arrivano le anticipazioni su cosa accadrà.

Nella sesta puntata abbiamo visto un grande cambio di rotta per due coppie in modo completamente opposto. Infatti Dalila e Manuel hanno avuto un bruttissimo litigio che li ha portati a dividersi totalmente. Mentre Jessica e Sergio, dopo un confronto in cui sembrava tutto perduto, sono arrivati ad essere una coppia a tutti gli effetti. Martina e Davide, invece, sono sempre bloccati allo stesso punto e non sembra esserci proprio speranza per loro.

Cosa accadrà quindi nella settima puntata di Matrimonio a prima vista 7? Per le coppie è il momento della reunion, l’occasione quindi per confrontarsi e anche prendere spunto e consigli per le proprie relazioni. E, come abbiamo già visto, le tre coppie arriveranno in un modo diverso da come avevano iniziato. Proprio questo incontro per le due coppie in difficoltà sarà molto importante, perché servirà a prendere o meno una certa decisione finale.

Vediamo nel dettaglio, coppia per coppia, cosa accadrà…