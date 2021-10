Matrimonio a prima vista 7 anticipazioni sesta puntata: due coppie al capolinea?

1 Matrimonio a prima vista 7 sesta puntata

La conclusione di Matrimonio a prima vista 7 si avvicina e arriviamo alla sesta puntata e alle sue anticipazioni. Da quando le tre coppie si sono sposate, molto è cambiato. E quindi la scelta finale potrebbe essere un mistero per tutti, poiché le situazioni prendono direzioni opposte da un momento all’altro.

Nella quinta puntata abbiamo visto la riunione delle spose e la riunione degli sposi. E questo incontro è servito per confrontarsi, dare consigli, ma covare anche dubbi. Proprio su questo a farne le spese sono stati Dalila e Manuel, lei infatti ha iniziato a dubitare dell’approccio troppo importante del marito, arrivando a credere che potesse fingere. Ed infatti c’è stato un forte confronto. Si sono invece distaccati ancora di più Martina e Davide per modi di fare completamente opposti. Infine Jessica e Sergio sono fatti di alti e bassi e anche di qualche dubbio per il futuro.

Nella sesta puntata di Matrimonio a prima vista 7 molte cose cambieranno. Infatti due coppie vivranno delle situazioni che li porteranno ad un punto di rottura. Non ci sarà più speranza per loro? La terza coppia, invece, prenderà una direzione completamemte opposta riuscendo ad incanalarsi nella convivenza, ma soprattutto nella relazione.

Vediamo nel dettaglio, coppia per coppia, cosa accadrà…