Matrimonio a prima vista Italia, coppia beccata dalla redazione ad accordarsi (VIDEO)

Da alcune settimane su Discovery Plus vengono caricati ogni settimana i nuovi episodi di Matrimonio a prima vista Italia. Si tratta della sesta stagione da quando lo show è di proprietà di Discovery e va in onda su Real Time. Come detto, queste puntate sono in anteprima e possono essere viste con un abbonamento. Mentre per la visione in chiaro si dovrà aspettare ottobre.

Attualmente le coppie di sposi sono a metà percorso. Hanno fatto la luna di miele è c’è stata la prima reunion tra loro che serve per confrontarsi un po’ prima della convivenza. Nella prossima puntata, quindi, vedremo l’inizio delle convivenze di ognuna di loro. Ma i canali social di Real Time hanno messo già alcune anticipazioni. E una di queste è davvero sconvolgente.

Infatti due protagonisti di questa nuova stagione di Matrimonio a prima vista Italia sono stati beccati ad accordarsi. In pratica i due, non sapendo di avere i microfoni aperti, hanno iniziato a bisbigliare qualcosa tra loro ed è venuto fuori quello che avevano in mente. Si tratta della coppia formata da Lucas e Carolina. In pratica tra loro non sta andando benissimo. Soprattutto per lei non è scattato nulla, mentre lui sta cercando di mettersi in gioco. Ma a quanto pare è tutta una finta.

In questo video pubblicato proprio dal canale Youtube di Real Time viene spiegato che, pronti per la convivenza, i due vengono raggiunti dalla troupe della redazione del programma per le riprese. Lucas e Carolina vengono quindi microfonati in attesa di iniziare le riprese. Ed è in questa situazione che i due, credendo di avere i microfoni spenti, iniziano a parlare piano. Si sente lei iniziare col dire di non sentirsi a suo agio nel fare quello che gli aveva detto lui, cioè fingere per visibilità. Preferisce passare in TV per stronza che fare finta di provarci a portare avanti la relazione. E lui le dice di essere se stessa, ma di provare comunqe un po’ ad essere meno restia. Ecco il video dell’anticipazione:

Vedremo quindi nella puntata che deve essere caricata su Discovery cosa accadrà alla coppia e quindi quali provvedimenti prenderà la redazione.

