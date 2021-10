Matt Nigiotti lascia Amici 21

Pochi giorni fa è arrivata una brutta sorpresa per Matt Nigiotti. Alessandra Celentano infatti ha deciso di mettere in sfida l’allievo di Veronica Peparini, facendolo scontrare con Guido, un ballerino classico. Ciò nonostante Mattias ha accettato di mettersi in gioco, e così oggi nel corso della nuova puntata di Amici 21 abbiamo assistito allo scontro tra i due. A giudicare la sfida c’è stato Kledi Kadiu, che ha così fatto la sua scelta.

Dopo due prove ricche di emozioni però ad avere la peggio è stato proprio Matt, che è così stato eliminato e ha dovuto lasciare la scuola di Amici 21. La stessa Veronica Peparini, emozionata e commossa, ha riempito di complimenti il ballerino. La maestra ha così affermato che le piacerebbe anche in futuro avere la possibilità di lavorare con lui.

Anche gli altri allievi della classe sono rimasti spiazzati dall’esito della sfida e nessuno poteva immaginare che Matt Nigiotti venisse eliminato. I ragazzi così si sono stretti intorno al ballerino e l’hanno salutato calorosamente e affettuosamente (QUI per il video).

Matt nel mentre dal suo canto ci ha tenuto ha ringraziare non solo Maria De Filippi e tutta la produzione di Amici 21 per l’opportunità ricevuta, ma anche la sua insegnante e i suoi compagni di avventura. Noi facciamo un grande in bocca a lupo a Nigiotti, certi che anche al di fuori del programma avrà modo di proseguire la sua carriera.

Novella 2000 © riproduzione riservata.