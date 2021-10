La scelta di Alessandra Celentano

Anche oggi nel corso della nuova puntata di Amici 21 non mancano polemiche e discussioni. In settimana infatti Veronica Peparini ha chiesto ad Alessandra Celentano di preparare una coreografia per il suo allievo Dario, avendolo spesso criticato nelle ultime settimane. La professoressa di classico ha così accettato la proposta della sua collega, tuttavia non è mancata una piccola sorpresa. La Celentano infatti ha chiesto che Dario si esibisse insieme a Sebastian, in una comparata.

In studio così è scoppiato il caos. Sia Veronica Peparini che Raimondo Todaro hanno trovato la richiesta di Alessandra fuori luogo, non potendoci essere paragone tra i due ballerini. Gli insegnanti hanno infatti notare come Sebastian abbia un tipo di fisico del tutto diverso e come ovviamente molta più preparazione di Dario.

I toni naturalmente si sono scaldati e Alessandra Celentano ha cercato di far valere le sue idee. Lo stesso Dario ha ammesso di sentirsi in imbarazzo a ballare insieme a Sebastian, essendo il professionista più muscoloso e alto. Tuttavia il ballerino ha portato a termine la performance tra l’entusiasmo del pubblico (QUI per il video).

Veronica Peparini a quel punto, nonostante la polemica con Alessandra, si è dichiarata felice di come siano andate le cose e ha naturalmente riconfermato la maglia al suo allievo. Ma come proseguirà il percorso di Dario all’interno della scuola di Amici 21? Non resta che attendere le prossime settimane per scoprirlo.

