Matteo Berrettini positivo al Covid si ritira da Wimbledon: l’annuncio

L’annuncio di Matteo Berrettini

Grande delusione per Matteo Berrettini. Il tennista romano infatti poco fa con un post sui social ha annunciato di essere positivo al Covid e che per questo motivo è costretto a ritirarsi da Wimbledon. Il torneo come in molti sapranno è iniziato proprio in queste ore, e naturalmente dunque Berrettini non potrà scendere in campo. La delusione tuttavia è amara. Matteo era infatti tra i favoriti per la vittoria di Wimbledon dopo aver trionfato nelle ultime due settimane ai tornei di Stoccarda e del Queen’s. Per di più il campione romano era rientrato soltanto poche settimane fa dopo una pausa forza di ben 84 giorni, causata dell’operazione chirurgica subita alla mano.

Queste le parole di Matteo Berrettini, che sui social ha annunciato la positività al Covid e il ritiro dal torneo di Wimbledon:

“Ho il cuore spezzato nell’annunciare che devo ritirarmi da Wimbledon a causa del risultato positivo del test COVID-19. Ho avuto sintomi di influenza e mi sono isolato negli ultimi giorni. Anche se non sono stati sintomi gravi, ho deciso che era importante sottopormi a un altro test questa mattina per proteggere la salute e la sicurezza dei miei avversari e di tutti quelli coinvolti nel torneo. Non ho parole per descrivere l’estrema delusione che provo. Il sogno è finito per quest’anno, ma tornerò più forte. Grazie per il sostegno”.

Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo a Matteo Berrettini, con la speranza che possa riprendersi il prima possibile.

