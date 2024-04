Matteo Cupellaro parla del romanzo “Abigel e il mondo dei Ghostmonster”

NEWS

Andrea Sanna | 8 Aprile 2024

“Abigel e il mondo dei Ghostmonster è il tuo secondo romanzo,cosa puoi dirci in merito?”

Si,” è il seguito de “Abigel il drago e i Signori Oscuri”, pubblicato nel 2021 con Gruppo Albatros. Si tratta sempre di genere fantasy, vedremo di nuovo Abigel e i suoi amici impegnati in nuove battaglie contro le forze del male.

“Parlaci dei protagonisti,chi sono?”

La storia ruoterà come nel primo volume intorno al drago Abigel, alle prese con nemici e prove sempre più difficili da affrontare. Accanto a lui, ritroveremo anche personaggi molto amati dal pubblico come Argus il mago o lo scienziato Algentio. Non mancheranno ritorno, nuovi arrivi, e inaspettati colpi di scena. Ciascun personaggio avrà un proprio ruolo specifico, importante in eguale modo.

“Quale messaggio vuoi trasmettere ai tuoi lettori?”

Il pubblico a cui mi rivolgo è molto ampio, dai giovani agli adulti. Il messaggio io è lo stesso del primo libro, descritto però in maniera ancora più marcata. La speranza di un mondo migliore, la voglia di tornare a sognare, cercando di fare nel nostro piccolo qualcosa che possa essere utile a rendere migliore la nostra esistenza e quella degli altri. Tutto ciò mediante valori come amore, amicizia, lealtà.

“Il primo romanzo ha avuto grande successo, te lo aspettavi?”

Sinceramente non ci pensavo molto, il mio sogno era quello di essere letto da più persone possibili, in modo da trasmettere ciò che pensavo e sentivo. L’arte è qualcosa di meraviglioso in sé, e quando si riesce a condividerla è ancora più bello. Ai giovani posso dire uscite e vivete il mondo che vi circonda, staccando dallo schermo dei social.

“Riguardo il secondo volume, in uscita a breve, è stato già presentato?”

Insieme al mio ormai fidato ufficio stampa Barbara Carere e B&G Art Communication lo abbiamo già presentato nelle migliori librerie di Napoli, come la Libreria Raffaello e Mondadori Rione Alto. Abbiamo in programma di portarlo poi nelle scuole della capitale partenopea, nei prossimi mesi. Il 29 Aprile invece torneremo nuovamente alla libreria Raffaello, luogo in cui sentiamo sempre come fossimo a casa.

“Abigel e i signori oscuri ha vinto il Premio Malafemmena, e quest’anno ci tornerai per la XX edizione.. emozionato?”

Moltissimo. Il premio Malafemmena, patrocinato dal Comune di Napoli e organizzato da Barbara Carere e B&G Art Communication, è stata una esperienza stupenda. Ho conosciuto grandi artisti come Pasquale Palma e moltissimi attori del cast di Un Posto al Sole. Tornarci sarà un onore ancora più grande.

“Oltre Abigel hai nuovi progetti da svelarci?”

Con Daniel Bondì stiamo continuando a portare il corto “Non Aspettare”,contro la violenza sulle donne, nei Festival italiani. Ho in programma l’uscita di un fumetto illustrato su Abigel, in collaborazione con Anna Itri. Stiamo inoltre preparando, sempre insieme a Daniel Bondi’,grande amico e collega, un nuovo cortometraggio di cui non posso ancora svelare nulla. Posso solo dire che mi vedrete in questo caso anche nelle vesti di sceneggiatore e attore.

A cura di Barbara Carere