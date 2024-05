Matteo Cupellaro vi aspetta domani al Vomero con il suo nuovo romanzo

NEWS

Redazione | 13 Maggio 2024

Domani 14 maggio, alle ore 17,00, l’autore Matteo Cupellaro presenta il suo romanzo Abigel il drago e i Signori Oscuri presso la libreria “Io ci sto” al Vomero.

A moderare la presentazione sarà la giornalista e collaboratrice di Novella Barbara Carere.

Il primo romanzo di Matteo Cupellaro sta scalando la vetta in classifica dei libri più venduti su Amazon, e dopo Abigel il drago e i Signori Oscuri, a breve uscirà il secondo dei tre romanzi previsti. La trilogia è pubblicata tutta con il Gruppo Albatros.

A giugno, inoltre, Cupellaro riceverà il prestigioso premio Malafemmena.

Il firmacopie alla libreria vomerese sita in via Cimarosa è organizzato dalla B&G Art Event Communication, società di comunicazione leader in Campania e non solo.

Tra gli ospiti che sono attesi per l’evento è prevista la presenza del cantante Rico Femiano, che lo scorso 30 settembre, al Palapartenope di Napoli, ha registrato sold out con più di 4 mila spettatori, infuocando la platea con le sue hit del passato ed attuali.

L’ingresso per l’evento è libero, e la conferenza che precederà il firmacopie sarà ripresa dalle telecamere di Non Solo Calcio. Il tutto culminerà nel rinfresco conclusivo, durante il quale continuare a scambiarsi opinioni sul talentuoso autore e i suoi romanzi.