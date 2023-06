NEWS

Vincenzo Chianese | 4 Giugno 2023

Parla Matteo Diamante

In queste settimane si è a lungo parlato del rapporto tra Matteo Diamante e Nikita Pelizon. Come sappiamo in passato i due hanno avuto una relazione e solo qualche mese fa si sono ritrovati nella casa del Grande Fratello Vip 7. Da quel momento la modella e l’influencer si sono riavvicinati e anche dopo la fine del reality show si sono spesso mostrati insieme sui social. A quel punto in molti hanno ipotizzato che tra Matteo e Nikita ci fosse stato un ritorno di fiamma, che tuttavia non è mai stato confermato da parte dei diretti interessati. In queste ore intanto Diamante è stato ospite della trasmissione radiofonica Non Succederà Più, e nel corso della chiacchierata ha parlato nuovamente del suo rapporto con la Pelizon, rivelando se è innamorato di lei. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Isa&Chia:

“Se l’amo? Oddio amore è una parola grossa. Per me amore è anche felicità e tranquillità. Io vivo una vita veramente frenetica, anche Nikita adesso se ne sta rendendo conto. La felicità è quando arrivi a casa e c’è una persona che ti azzera tutto quello che ti è successo, ti carica e ti rende felice e ti leva ogni stress possibile e inimmaginabile. […] Abbiamo un bel rapporto di libertà. Lei fa tutto quello che deve fare e io non le impedisco di fare assolutamente niente perché non siamo fidanzati. Ci vediamo spesso, per lavoro e non solo. Però è una relazione che vogliamo vivere veramente piano. Con calma. Quello che sarà, sarà. Comunque rimarrà una bella amicizia”.

Ma non è finita qui. Matteo Diamante infatti ha anche rivelato se c’è stato un bacio con Nikita Pelizon dopo il Grande Fratello Vip 7, e in merito ha aggiunto:

“No assolutamente no, nessun bacio da quando è uscita dalla casa. Io non mi permetterei mai. La nostra relazione comunque era stoppata. Non potevo arrogarmi il diritto di andare subito troppo veloce. Se è la donna della mia vita? Quello non si può negare. Quando non siamo insieme ci manchiamo. Quando stiamo insieme abbiamo così tante pressioni che stiamo insieme poco, effettivamente. Ti posso garantire che io non ho fretta e lei neanche. Ed è giusto che sia libera e rimanga libera. Facciamo andare le cose con calma”.