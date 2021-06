Matteo Diamante rivela quanti chili ha perso a L’Isola dei Famosi

1 Ecco quanti chili ha perso Matteo Diamante

L’esperienza de L’Isola dei Famosi si è ormai conclusa e i naufraghi hanno fatto finalmente ritorno a casa. Tra essi c’è anche Matteo Diamante, uno dei finalisti. Tornato dalla sua famiglia, con la quale trascorrerà alcuni giorni, l’ex naufrago ha ripreso pian piano a mangiare dopo i tanti chili persi, dormire su un letto comodo e godere di tutti i comfort che sono mancati in Honduras.

Il creator durante la sua avventura a L’Isola, come fa sapere anche Webboh, ha perso ben 20 chili! Al suo arrivo ne pesava 88, ora dopo due mesi ne pesa invece 68. Adesso però il ragazzo ha intenzione di recuperare e rimettersi nuovamente in forma, come da sempre abituato grazie ad una corretta alimentazione e tanto sport.

E quale miglior modo per farlo se non davanti ad un bel piattone di gnocchi al pesto, tipici della sua Liguria, come mostrato sui social, con tanto di scatti fotografici e didascalia annessa. Ecco cosa ha scritto Matteo Diamante:

“Ho sognato questo giorno per due mesi. L’emozione più grande che abbia mai vissuto fino ad ora. Nessun cibo, nessun premio, nessun soldo del mondo può eguagliare un abbraccio di un figlio che ritrova i suoi genitori, che ne pensate? Siete d’accordo? Non vi dico i pianti!

Adesso godetevi questa sequenza di una famiglia genovese UNITA VERAMENTE difronte a 10 chili di gnocchi al pesto.

Una pagina della mia vita che rimarrà indelebile. Grazie Isola. Diamante family riunita”.

Scoperto dunque quanti chili ha perso a L’Isola dei Famosi, nelle scorse ore Matteo Diamante ha mostrato anche l’esatto istante in cui ha riabbracciato i suoi genitori…