NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Febbraio 2023

Il messaggio di Valentina Ferragni per Luca Vezil

In questi giorni Luca Vezil ha debuttato ufficialmente come conduttore della prima edizione di Are You The One Italia, reality in onda su Paramount+. A partecipare al programma sono dieci ragazze e dieci ragazzi single, alla ricerca della loro dolce metà. Un gruppo di esperti però l’ha già individuata per loro, e l’obbiettivo dei concorrenti è quello di scoprire di chi si tratta. Grande successo dunque per Luca, che per la prima volta si mette alla prova con questa nuova esperienza. Nel mentre poche ore fa sui social è arrivato il messaggio di Valentina Ferragni, che ha fatto a Vezil un grande in bocca al lupo, spendendo per il suo ex fidanzato bellissime parole. Queste le dichiarazioni dell’influencer:

“Quando hai ricevuto la chiamata per diventare conduttore eravamo assieme, pronti per partire per un viaggio per ritrovarci. Abbiamo rinviato quel viaggio perché era giusto che tu cogliessi questa opportunità al volo, senza pensare ad altro. Abbiamo ripetuto assieme queste righe per un sacco di tempo e quando, ad agosto, mi hai mandato il video di questo momento ho pianto di felicità per te. Perché non ho mai voluto altro che vederti felice. Tante cose da quell’agosto sono cambiate, ma non cambierà mai la mia stima nei tuoi confronti. Sono così felice che stai realizzando ogni tuo sogno. Vai a prenderli tutti”.

A replicare al messaggio di Valentina Ferragni è stato lo stesso Luca Vezil, che su Instagram ha aggiunto:

“Forse quella chiamata ha cambiato molte cose, forse quella chiamata non ha cambiato niente. Di certo non ha cambiato quello che abbiamo sempre pensato l’uno dell’altra, da sempre. Siamo stati una squadra fortissimi e il supporto che ci siamo sempre dati non poteva cambiare, nemmeno ora che non giochiamo più insieme. Quello che sentivamo di dirci ce lo siamo scritti e lo terremo per noi, io, te e Pablo. Tu continua a spaccare tutto, hai un mondo che ti aspetta e ti spetta, te lo dissi in tempi non sospetti e non amo perdere le scommesse lo sai”.

I fan nel mentre continuano a sperare in un ritorno di fiamma tra Luca Vezil e Valentina Ferragni. Ma cosa accadrà tra i due? Non resta che attendere per scoprirlo.