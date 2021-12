Solo poche ore fa, a seguito degli ultimi gossip, Matteo Fioravanti ha annunciato sui social la fine della sua relazione con Noemi Baratto. L’ex tronista di Uomini e Donne così a poche settimane dalla sua scelta è tornato single e ha spiegato il perché della separazione. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Faccio questo video perché ve lo meritate, per i messaggi che mi avete mandato, per l’affetto che ci dimostrate ogni giorno a me e a Noemi. Non è facile dire queste cose tramite un video, però ve le devo dire per forza. La relazione tra me e Noemi non è andata. Non entrerò tanto nel merito perché ho rispetto per lei e per me. Sicuramente sapete che ho fatto una scelta molto anticipata, ma non mi pento di nulla di tutto quello che ho fatto, lo rifarei altre mille volte. Sono iniziate a uscire toppe incomprensioni, differenze di carattere e tante altre cose che non dirò qui, per rispetto di entrambi. Ci abbiamo provato veramente tanto entrambi, fino all’ultimo. Non siamo due persone false. Vi ringrazio a tutti per i messaggi che mi mandate, vi voglio veramente tanto bene”.