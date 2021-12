1 Parla Matteo Fioravanti

Negli ultimi giorni a finire al centro dell’attenzione mediatica sono stati Matteo Fioravanti e Noemi Baratto. Come sappiamo l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di fare una scelta anticipata, avendo capito di provare un sentimento per la sua corteggiatrice. I due così hanno deciso di viversi al di fuori del dating show, tuttavia le cose ben presto hanno iniziato a non funzionare. A parlare per primo di crisi tra Matteo e Noemi è stato Amedeo Venza, che ha svelato come la coppia si stesse allontanando. Ciò nonostante qualche giorno fa proprio Fioravanti ha deciso di replicare ai gossip, smentendo la fine della sua relazione con la Baratto. Queste le sue dichiarazioni:

“Sto leggendo tantissime notizie e mi stanno arrivando tanti messaggi sul fatto mio e di Noemi. Io volevo tranquillizzare tutti quelli che ci seguono. Io e Noemi non ci siamo lasciati. Assolutamente. Come tutte le coppie nate da poco, ci stiamo conoscendo e ci sono anche degli alti e dei bassi com’è giusto che sia in una relazione. Quindi ci stiamo anche del tempo per darci delle risposte e magari andare avanti. Io volevo tranquillizzare tutti e dirvi che vi ringrazio per tutti i messaggi che mi sono arrivati. E anche il fatto che non ci vediamo molto spesso con Noemi è dato dal fatto che siamo impegnati tutti e due tra studio e lavoro”.

Adesso però è arrivata la conferma: Matteo Fioravanti e Noemi Baratto si sono ufficialmente lasciati e hanno messo un punto definitivo alla loto storia. A svelarlo è stato proprio l’ex tronista di Uomini e Donne con un video pubblicato sui suoi social. Queste le sue parole in merito:

“Faccio questo video perché ve lo meritate, per i messaggi che mi avete mandato, per l’affetto che ci dimostrate ogni giorno a me e a Noemi. Non è facile dire queste cose tramite un video, però ve le devo dire per forza. La relazione tra me e Noemi non è andata”.

Ma cosa è accaduto e perché Matteo Fioravanti e Noemi Baratto si sono lasciati? Andiamo a scoprire cosa racconta lui sulla fine della sua storia d’amore.