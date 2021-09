Chi è Matteo Fioravanti di Uomini e Donne? Età e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Matteo Fioravanti, nuovo tronista di Uomini e Donne, dall’età, a dove seguirlo sui social e Instagram.

Scopriamo cosa sappiamo della biografia di Matteo Fioravanti. Il nuovo tronista di Uomini e Donne è nato a Roma, città in cui vive ancora oggi, nel 1997.

La sua età è dunque di 24 anni. Sconosciute invece le informazioni circa il suo peso e la sua altezza.

Sappiamo che Matteo dall’età di 5 anni gioca a calcio e ha anche giocato in Spagna come professionista. Tuttavia a causa del Covid e di alcuni infortuni è stato costretto a fermarsi. A quel punto ha iniziato a lavorare nell’attività di famiglia, per aiutare i genitori, mentre nel weekend consegna pizza a domicilio.

Ma vediamo cosa sappiamo della vita privata di Matteo Fioravanti.

Vita privata

Della vita privata di Matteo Fioravanti sappiamo che è l’ultimo di ben cinque figli. Tuttavia fin da piccolo il nuovo tronista di Uomini e Donne non ha avuto una vita facile. La sua famiglia infatti ha dovuto affrontare alcuni problemi economici, ma ciò nonostante è cresciuto in una casa piena di amore, tanto affetto e con valori sani. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Viviamo in casa popolare, siamo 7 in tutto, mamma, papà e 5 figli. In più Sydney, la cagnolona. Io sono il piccoletto di casa. Per mamma e papà non è stato semplice crescere e mantenere 5 figli e anche se non avevamo le scarpe di marca non ci hanno mai fatto mancare nulla. Non mi vergogno a dire che ci sono stati momenti difficili nei quali erano le candele a illuminare casa. Ma papà con tanti sacrifici si è sempre rialzato rimboccandosi le maniche e per questo lo stimo tantissimo. Ringrazio Dio per avere una famiglia come la mia. Sul mio corpo ho tatuati tutti i loro nomi. Sono un mammone, mamma è la mia vita, il mio punto debole”.

Matteo Fioravanti si definisce un ragazzo timido, ma senza peli sulla lingua, e afferma di essere alla mano e solare, ma di non essere il solito belloccio che passa il tempo davanti allo specchio. Attualmente è single da tre anni.

Ma vediamo dove poter seguire Matteo di Uomini e Donne sui social e su Instagram.

Dove seguire Matteo di Uomini e Donne: Instagram e social

In molti si stanno già chiedendo dove poter seguire Matteo Fioravanti sui social e in particolare su Instagram.

Il nuovo tronista di Uomini e Donne ha un profilo attivo, dove condivide i momenti più belli della sua vita privata.

Tuttavia al momento Matteo, essendo all’interno del dating show di Maria De Filippi, non può utilizzare Instagram. Solo dopo la fine del suo percorso dunque tornerà sul noto social.

Ma scopriamo di più sulla sua partecipazione a Uomini e Donne.

Matteo Fioravanti a Uomini e Donne

Ad agosto 2021 Matteo Fioravanti viene annunciato come nuovo tronista di Uomini e Donne, insieme a Joele Milan, Andrea Nicole Conte, e Roberta Ilaria Giusti. Nel suo video di presentazione così Matteo afferma:

“Stare da soli è bello, ma mi manca una persona accanto (…). Mi manca svegliarmi con accanto una persona per la quale provo un sentimento e non una ragazza con cui ci vai tanto per. Non mi apro facilmente e non riesco a dare subito confidenza, ma se mi affeziono ti dò tanto e se mi innamoro è finita”.

Ma qual è il tipo ideale di ragazza che cerca Matteo Fioravanti? Ecco cosa dichiara il nuovo tronista di Uomini e Donne in merito:

“Mi piacciono le ragazze more. Non cerco una modella, sono le imperfezioni che mi colpiscono e che mi fanno innamorare. Anche il chilo in più non mi interessa. Voglio una ragazza che faccia le cose non perché lo dico io ma perché ha voglia di farle con me. L’augurio che mi faccio e di trovare l’amore e quella persona che mi faccia dire che ne è valsa la pena, che mi faccia svegliare la mattina pensando a lei”.

Cosa accadrà dunque nei prossimi mesi? Matteo Fioravanti riuscirà a trovare la donna ideale a Uomini e Donne? In attesa di scoprirlo, andiamo a vedere il suo percorso all’interno del dating show di Maria De Filippi.

Il percorso di Matteo

Il percorso di Matteo Fioravanti a Uomini e Donne inizia ad agosto 2021. Tuttavia solo da lunedì 13 settembre scopriremo su Canale 5 cosa starà accadendo e quali saranno le corteggiatrici che hanno fatto breccia nel cuore del nuovo tronista.

