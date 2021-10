La scelta di Matteo Fioravanti

Grandi emozioni oggi a Uomini e Donne. A sorpresa infatti Matteo Fioravanti ha fatto la sua scelta! Il bel tronista romano infatti ha deciso di lasciare il programma insieme a Noemi Baratto, dopo aver capito di provare dei sentimenti per la sua corteggiatrice. Inizialmente tuttavia Matteo non aveva intenzione di abbandonare la trasmissione. Dopo aver visto l’esterna insieme a Noemi infatti Fioravanti è entrato letteralmente in crisi. A quel punto la stessa Maria De Filippi ha invitato più volte il tronista a fare la sua scelta.

Ciò nonostante Matteo non sembrava essere pronto per una simile decisione. Tuttavia poco dopo ha iniziato a spendere delle bellissime parole per Noemi, facendo intendere di essere innamorato. La conduttrice così ha fatto notare come simili dichiarazioni si dicano solo nel momento della scelta. Anche Gianni Sperti e Andrea Nicole Conte, e successivamente l’intero studio, hanno dunque spinto il tronista ad andare dalla corteggiatrice.

Dopo diversi tentennamenti Matteo Fioravanti ha così deciso di fare la sua scelta e ha dunque lasciato il programma insieme a Noemi Baratto, con grande gioia dello studio. Nel mentre proprio Gianni ha fatto notare come Matteo abbia segnato un record nella stoia di Uomini e Donne. Fioravanti è stato infatti il primo tronista a non aver baciato prima della scelta!

Un gesto che vale più di mille parole #UominieDonne pic.twitter.com/yGy6MzA862 — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 29, 2021

Matteo e Noemi intanto hanno ufficialmente dato il via alla loro storia d’amore, e noi di Novella 2000 facciamo un grande in bocca al lupo a questa coppia, con la speranza che tutto proceda alla grande tra i due.

Novella 2000 © riproduzione riservata.