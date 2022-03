1 La reazione di Matteo Fioravanti

Joele Milan e Matteo Fioravanti sono stati tronisti a Uomini e Donne nello stesso periodo. Il primo ha dovuto abbandonare il programma con Ilaria Melis dopo aver trasgredito alle regole. Il secondo, invece, ha scelto Noemi Baratto. La loro relazione, come quella degli altri due, è stata relativamente breve. In queste ore, però, sul web è spuntato un video in cui Joele e Noemi si baciano. Matteo non è rimasto indifferente davanti a queste immagini e ha voluto commentare la situazione sul suo profilo Instagram.

Queste le sue parole:

“Allora, belli de casa. Innanzitutto buongiorno a tutti. Io sono rientrato ora a casa, ma una cosetta ve la volevo dire. Allora, mi avete mandato tanti video, tanti post, ieri e oggi. Sappiate che io non commenterò la situazione. Non commenterò loro, porelli, perché si commentano da soli. Mi abbasserei anche a livelli che, sinceramente, non mi appartengono perché veramente troppo bassi. Non sprecherò nemmeno tante parole perché non mi va. Ho tante cose da fare, molto più importanti.

L’unica cosa che posso augurarvi è davvero che almeno stavolta saliate un po’ di follower, riappariate un po’ sui social… E niente. Tanti auguri alla nuova coppietta a questo punto. Fate i bravi, fate le cose bene sta volta, tutti e tre. Sennò risparite un’altra volta. E a te, avvisala un po’ di tempo prima, questa volta, prima di rientrare a casa. Bacioni“.

La reazione di Matteo Fioravanti al bacio tra Noemi e Joele #uominiedonne pic.twitter.com/Y0mT4HjgEJ — disagiotv (@disagio_tv) March 1, 2022

Alle parole di Matteo Fioravanti non sono certo mancate le repliche di Noemi e di Joele. Andiamo, infatti, a vedere che cosa hanno risposto i due ex volti di Uomini e Donne. Continuate a leggere se siete interessati…